Klaountia Toupala übernimmt bei Baobab Insurance den Posten als Head of Claims. Der Assekuradeur verfolgt damit das Ziel, die gesamte Wertschöpfungskette der zeitgemäßen Versicherung digitaler Risiken - von Prävention bis Schadenregulierung - aus einer Hand anzubieten. Baobab Insurance, Assekuradeur für digitale Risiken, hat Klaountia Toupala zur Head of Claims ernannt. Diese strategische Personalentscheidung soll den Anspruch des Unternehmens unterstreichen, die gesamte Wertschöpfungskette der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
