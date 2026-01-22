Hamburg (ots) -Die digitale Gesundheitsplattform DrAnsay.de ist offiziell der am schnellsten wachsende digitale Gesundheitsanbieter Deutschlands: Im aktuellen Digital 100 Ranking 2026 des Marktforschungstools Similarweb belegt DrAnsay in der Kategorie Beauty & Health (https://www.similarweb.com/corp/digital-100/?ranking=open&country=de&category=beauty-health&source=websites) den 1. Platz - mit einem Web-Traffic-Wachstum von über 160 % innerhalb eines Jahres.Die jährlich veröffentlichte Rangliste analysiert Milliarden von Web- und App-Daten und zeichnet Unternehmen aus, die nachhaltiges, messbares digitales Wachstum erzielen. Bewerbungen oder Eigeninitiativen sind ausgeschlossen - die Platzierungen basieren ausschließlich auf objektiven Leistungskennzahlen.Digitale Medizin, die genutzt wirdDer Erfolg von DrAnsay spiegelt einen klaren Trend wider: Digitale Gesundheitsangebote wachsen dort am stärksten, wo sie konkrete Probleme lösen. DrAnsay setzt auf strukturierte Telemedizin, vereinfachte Prozesse und einen nahtlosen digitalen Zugang zu medizinischen Leistungen."Diese Platzierung zeigt, dass moderne, digitale Medizin kein Zukunftsversprechen mehr ist, sondern Realität - wenn man sie konsequent aus Sicht der Patient:innen denkt," so Dr. jur. Can Ansay, CEOvon DrAnsay.Wachstum ohne Marketing-HypeIm Gegensatz zu klassischen Rankings basiert das Digital-100-Reporting ausschließlich auf realen Nutzungsdaten. Die Platzierung von DrAnsay ist damit kein PR-Erfolg, sondern Ausdruck tatsächlicher Nachfrage.Relevanz im GesundheitssystemIn einem Markt, der weiterhin von langen Wartezeiten und hoher Bürokratie geprägt ist, etabliert sich DrAnsay als digitale Alternative mit klarer Nutzerorientierung. Die Plattform verbindet ärztliche Leistungen, Apothekenanbindung und digitale Prozesse zu einem skalierbaren Modell moderner Gesundheitsversorgung.Über DrAnsayDrAnsay ist ein digitaler Gesundheitsdienstleister und Pionier der Telemedizin in Deutschland. Seit dem ersten digitalen Krankenschein 2018 entwickeln wir Lösungen, die medizinische Leistungen zugänglicher und patientenzentrierter machen. Heute betreuen wir über eine Million Menschen - digital, datensicher und evidenzbasiert. Unser Angebot reicht von modernen Therapieoptionen bis hin zu digitalen Rezept- und Krankschreibungsservices. Mit innovativen Angeboten gestaltet DrAnsay die Transformation des Gesundheitswesens aktiv mit.Pressekontakt:pr@dransay.comOriginal-Content von: Dr. Ansay Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165119/6201362