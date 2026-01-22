Berlin (ots) -- DUH-Analyse zeigt: Deutsche LNG-Importe aus den USA steigen in Trumps erstem Amtsjahr 2025 mit rund 101 Terawattstunden um mehr als 60 Prozent auf neuen Höchstwert- Rund 96 Prozent der deutschen LNG-Importe stammen aus den USA - mit Kosten von 3,2 Milliarden US-Dollar- DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner: "Die neue Abhängigkeit von Trump ist fatal. Die Bundesregierung muss neue US-LNG-Verträge umgehend stoppen und konsequent Effizienzprogramme fördern und Erneuerbare ausbauen."Die LNG-Lieferungen an deutsche Häfen aus den USA haben im ersten Amtsjahr von Donald Trump ein Rekordhoch erreicht. Dies geht aus Daten der US Energy Information Administration hervor, die die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ausgewertet hat. Demnach importierte Deutschland 2025 rund 101 Terawattstunden (TWh) Gas aus den USA - ein Plus von mehr als 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit entfielen rund 96 Prozent der gesamten LNG-Importe an deutsche Häfen auf US-Lieferungen. Die Kosten für die Lieferungen beliefen sich laut US-Angaben auf 3,2 Milliarden US-Dollar und lagen damit deutlich über dem Niveau von 2024 (damals 1,9 Milliarden US-Dollar). Aus Sicht der DUH verschärft diese Entwicklung die Abhängigkeit vom zunehmend unberechenbaren Partner USA. Die DUH fordert, den weiteren Ausbau von LNG-Terminals an der deutschen Küste umgehend zu stoppen und keine neuen Importverträge für US-Fracking-Gas abzuschließen.Sascha Müller-Kraenner, DUH-Bundesgeschäftsführer: "Bei den LNG-Importen geht es längst nicht mehr um die Bewältigung einer kurzfristigen Krise. Donald Trump nutzt die Gaslieferungen gezielt, um Europa und Deutschland in eine fatale fossile Abhängigkeit zu drängen. Die Rekordimporte werden den US-Präsidenten jedoch kaum besänftigen. Die Bundesregierung muss jetzt endlich handeln: Der weitere Ausbau von LNG-Terminals an der deutschen Küste muss sofort gestoppt werden. Deutschland muss aus den Importen von US-Fracking-Gas aussteigen und gemeinsam mit europäischen Partnern eine Initiative für den Ausstieg aus fossilen US-Importen starten. Versorgungssicherheit erreichen wir nur durch mehr Energieeffizienz und den schnellen Ausbau Erneuerbarer Energien. Das dient nicht nur dem Klima, sondern auch unserer Sicherheit."Die DUH hat zudem die gesamten LNG-Lieferungen an deutsche Terminals im Jahr 2025 ausgewertet. Demnach wurden in Wilhelmshaven insgesamt 57 TWh Erdgas eingespeist, auf Rügen 27 TWh und in Brunsbüttel 22 TWh. Bei der Auslastung der Anlagen lag das LNG-Terminal Brunsbüttel mit 84 Prozent an der Spitze. Es folgten die beiden Terminalschiffe in Wilhelmshaven mit einer gemeinsamen Auslastung von rund 65 Prozent sowie das Terminal in Rügen mit 48 Prozent. Die Auslastung berechnet die DUH dabei als Verhältnis von technischer Kapazität und tatsächlicher Nutzung auf Grundlage der Angaben des Branchenverbands Gas Infrastructure Europe.Constantin Zerger, DUH-Leiter Energie und Klimaschutz: "Die Bundesregierung verstetigt ihre fossile Importstrategie und erhöht die energiepolitische Verwundbarkeit Deutschlands. Donald Trump dürfte das gefallen. Weil die US-Importe ganz überwiegend Fracking-Gas sind, ist diese Strategie nicht nur für Versorgungssicherheit, sondern auch für das Klima fatal. Das Wachstum der LNG-Lieferungen aus den USA zeigt überdeutlich, dass fossile Energieimporte unweigerlich zu Abhängigkeit und Umweltzerstörung führen. Die Bundesregierung muss gemeinsam mit den europäischen Partnern die Notbremse ziehen."Link:DUH-Auswertung der LNG-Lieferungen 2025: https://l.duh.de/p260122Pressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deConstantin Zerger, Leiter Energie und Klimaschutz0160 4334014, zerger@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6201370