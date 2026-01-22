Berlin (ots) -Neue Studie der awicontax Group zeigt tiefgreifenden Wandel im Berufsbild der SteuerberatungDer deutsche Mittelstand steht vor einem tiefgreifenden Strukturwandel. Steigende Finanzierungskosten, zunehmende Regulierung, die verpflichtende Einführung der E-Rechnung, Fachkräftemangel und ein hoher Digitalisierungsdruck stellen Unternehmen vor wachsende Herausforderungen. In dieser Situation gewinnt die Steuerberatung eine neue strategische Bedeutung. Das zeigt der awicontax Zukunftskompass 2026, eine aktuelle Studie der awicontax Group zur Zukunft der Steuerberatung im Mittelstand.Die Studie in Kooperation mit Civey macht deutlich: Mittelständische Unternehmen erwarten heute weit mehr als die korrekte Erfüllung steuerlicher Pflichten. Fast die Hälfte der befragten Entscheider versteht ihren Steuerberater als zentrale Vertrauensperson. Über 40 Prozent erwarten eine aktive strategische Begleitung bei Investitionen, Digitalisierung und Zukunftsentscheidungen, rund ein Drittel ordnet den Berufsstand bereits der Unternehmensberatung zu. Damit vollzieht sich ein klarer Rollenwandel, weg vom reinen Deklarationsdienstleister hin zum strategischen Sparringspartner.Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung im Umgang mit Künstlicher Intelligenz. Unternehmen betrachten KI nicht als Zukunftsvision, sondern als festen Bestandteil der Steuerberatung. Mehr als ein Drittel der Befragten erwartet durch KI spürbare Kostensenkungen und effizientere Prozesse, weitere nennen präzisere Analysen und eine geringere Fehlerquote. Gleichzeitig offenbart die Studie eine deutliche Umsetzungslücke: Viele Kanzleien kämpfen noch mit fehlenden Schnittstellen, begrenzten IT-Kapazitäten und organisatorischen Hürden.Zusätzlichen Druck erzeugt der Fachkräftemangel. Über 10.000 unbesetzte Stellen gefährden die Leistungsfähigkeit der Branche. Rund 70 Prozent der befragten Kanzleien geben an, offene Positionen nicht besetzen zu können - mit direkten Folgen für Erreichbarkeit, Bearbeitungszeiten und Beratungsqualität.Auch die Branchenspezialisierung entwickelt sich zum zentralen Wettbewerbsfaktor. Besonders hoch sind die Erwartungen in der IT-Branche, im Gesundheitswesen, im Franchise-Sektor sowie im E-Commerce. Gleichzeitig zeigt die Studie, dass persönliche Nähe und Kontinuität, wie etwa im Handwerk, weiterhin eine entscheidende Rolle spielen."Der Steuerberater wird zum Möglichmacher des Mittelstands", betont Heiko Geiger, Geschäftsführer der awicontax Group. Er übersetzt Daten in Entscheidungen, schafft Orientierung in Unsicherheit und verbindet technologische Kompetenz mit menschlicher Verantwortung. Die Steuerberatung entscheidet mit über die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Mittelstands.Zur vollständigen Studie geht es hier (https://awicontax.de/wp-content/uploads/2026/01/Drive-awicontaxGroup-Zukunftskompass-2026.pdf).Pressekontakt:Danyal AlaybeyogluLeiter UnternehmenskommunikationDipl.JournalistawicontaxGroup GmbH & Co. KG SteuerberatungsgesellschaftSteuerberatung/Wirtschaftsberatung Tel: +49 1722403359danyal.alaybeyoglu@awicontax.de; mail@da-global.deOriginal-Content von: awicontax GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177367/6201367