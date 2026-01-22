2023 und 2024 war noch alles paletti. In diesen Jahren profitierten Österreichs Regionalbanken von steigenden Zinsen, hatten die Kosten im Griff und auch die Risikolage war stabil. Im Vorjahr hat sich laut der Regionalbankenstudie Österreich des Beratungsunternehmens zeb.Austria das Blatt gewendet. Die Zinsmargen wurden geringer während die Risikokosten stiegen, das wirtschaftliche Umfeld anspruchsvoller wurde und die Anzahl von Insolvenzen Druck ...Den vollständigen Artikel lesen ...
