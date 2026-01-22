22. Januar 2026 / IRW-Press / IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) (IperionX) hat von American Rheinmetall eine Prototypen-Bestellung im Wert von 0,3 Millionen USD für die Herstellung von 700 leichten Titankomponenten für schwere Bodenkampfsysteme der U.S. Army erhalten. Diese erste Bestellung könnte nach einer erfolgreichen Lieferung dieses ersten Leistungsumfangs zu einem wesentlich größeren Auftrag führen.

Die Komponenten werden in den USA aus zu 100 % recyceltem Titan hergestellt, das unter Anwendung der patentierten Technologien Hydrogen Assisted Metallothermic Reduction (HAMR) und Hydrogen Sintering and Phase Transformation (HSPT) von IperionX produziert wird. Diese Technologien ermöglichen die inländische Produktion von Hochleistungs-Titankomponenten zu wesentlich niedrigeren Kosten als bei herkömmlichen Titanproduktionsverfahren.

Der Ersatz von Stahlkomponenten durch Titan wird voraussichtlich messbare betriebliche Vorteile mit sich bringen, einschließlich einer Gewichtsreduktion von etwa 40 bis 45 % pro Komponente, was je nach endgültiger Konfiguration einer Reduktion von mehreren hundert Kilogramm pro Fahrzeug entspricht.

Die Gewichtsreduktion wird zu einem immer bedeutsameren Konstruktionsaspekt für schwere Bodenfahrzeuge der U.S. Army, zumal diese durch sukzessive Verbesserungen der Überlebensfähigkeit und Kampfkraft, einschließlich verbesserter Panzerungssysteme und neuer Drohnenabwehrlösungen, immer schwerer werden.

Die konkreten Vorteile beinhalten auch eine verbesserte Leistung durch Gewichtsreduktion, was eine höhere Beschleunigung und bessere Manövrierfähigkeit, eine größere Reichweite und Überlebensfähigkeit sowie einen geringeren Bodendruck ermöglicht, wodurch die Traktion und der Auftrieb auf weichem oder unebenem Gelände verbessert wird.

IperionX ist der einzige inländische US-amerikanische Hersteller von primärem Titanmetall in kommerziellem Maßstab - einem Material, das von der US-Regierung als strategisch und kritisch eingestuft wird. In der Vergangenheit waren die USA stark von ausländischem Titanschwamm und der vorgelagerten Verarbeitung abhängig, was zu Schwachstellen in den Lieferketten der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie führte.

Diese Bestellung unterstützt direkt die Prioritäten der US-Regierung, die Lieferketten für kritische Materialien zurück in die USA zu verlagern und zu sichern, die Abhängigkeit von ausländischen Titanquellen zu verringern und die inländischen Produktionskapazitäten unter Verwendung von recycelten Rohstoffen zu erweitern.

Taso Arima, CEO von IperionX, sagte:

"Diese Bestellung verdeutlicht die praktische Anwendung der Technologien von IperionX für recyceltes Titan in wichtigen US-amerikanischen Bodenkampffahrzeugen. Als einziger inländischer Hersteller von kommerziellem primärem Titan befindet sich IperionX in einer einzigartigen Position, um die Prioritäten der heimischen Verteidigung mit sicheren, kohlenstoffarmen und kostengünstigen Titanprodukten zu unterstützen, die zur Gänze in den USA hergestellt werden."

Diese Pressemitteilung wurde vom CEO und Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weiterführende Informationen und Anfragen wenden Sie sich bitte an:

mailto:info@iperionx.com

+1 980 237 8900

Details der Bestellung

IperionX hat von American Rheinmetall eine Bestellung für die Produktion von 700 Titan-Kettenbolzen im Wert von etwa 300.000 USD erhalten. Die Kettenbolzen sollen unter Verwendung der Titantechnologien von IperionX hergestellt und je nach Produkttyp innerhalb von 8 - 9 Monaten nach dem Bestelldatum geliefert werden.

Über IperionX

IperionX ist ein führender amerikanischer Spezialist für Titanmetalle und kritische Rohstoffe, der mit Hilfe patentierter Metalltechnologien leistungsstarke Titanlegierungen aus Titanmineralien oder Titanschrott unter Einsparung von Energie, Kosten und Emissionen herstellt.

Unser auf kritische Mineralien fokussiertes Titanprojekt ("Titan Critical Minerals Project") beherbergt die größte JORC-konforme Mineralressource aus Titan, Seltenen Erden und Zirkonmineralsand in den gesamten Vereinigten Staaten.

Die von IperionX produzierten Titanmetalle und kritischen Mineralien sind für die modernen US-Branchen wie Raumfahrt, Luftfahrt, Verteidigung, Unterhaltungselektronik, Automobilbau und additive Fertigung unerlässlich.

