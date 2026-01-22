Mainz (ots) -
Woche 5/26
Mi., 28.1.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
Christliche Influencer mit rechter Agenda?
Film von Angela Giese und Felix Wolf
Kamera: Mathieu Mazza, René Munder, Oliver Hans Wolf
Deutschland 2026
Im Streaming: 28. Januar 2026, 18.00 Uhr bis 27. Januar 2031
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6201403
Woche 5/26
Mi., 28.1.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
Christliche Influencer mit rechter Agenda?
Film von Angela Giese und Felix Wolf
Kamera: Mathieu Mazza, René Munder, Oliver Hans Wolf
Deutschland 2026
Im Streaming: 28. Januar 2026, 18.00 Uhr bis 27. Januar 2031
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6201403
© 2026 news aktuell