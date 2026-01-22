Frankfurt (ots) -- Jane Enny van Lambalgen, Ulf Camehn, Eckhart Hilgenstock, Klaus-Peter Stöppler, Roland Streibich und Paul Stricker sind die Top Interim Manager des Jahres 2026- Gemeinsame Auszeichnung der Diplomatic Council Future Academy und der Management-Community United Interim für herausragende Führungskräfte auf Zeit- Informationen zur Ehrung Top Interim Manager: www.diplomatic-council.org/topinterimmanagerJane Enny van Lambalgen, Ulf Camehn, Eckhart Hilgenstock, Klaus-Peter Stöppler, Roland Streibich und Paul Stricker sind die Top Interim Manager des Jahres 2026. Die hochkarätige Auszeichnung wird von der Diplomatic Council Future Academy in Kooperation mit United Interim verliehen. "Wer dieses Prädikat führt, darf sich zum Kreis der Besten zählen", erklärt Hang Nguyen, die Secretary General des Diplomatic Council."Alle sechs haben diese Ehrung wohlverdient", sind sich Dr. Harald Schönfeld, Prof. Dr. Günther Singer und Jürgen Becker einig. Die drei bilden das Board of Examiners (Prüfungskommission), das über die Vergabe der Auszeichnung entscheidet. Dr. Harald Schönfeld ist Akademischer Direktor und Prof. Dr. Günther Singer, MBA, ist Dekan der Diplomatic Council Future Academy; Jürgen Becker ist Co-CEO von United Interim und langjähriger Branchengrande. Die drei haben gemeinsam das "Karriere-Handbuch für Interim Manager" geschrieben, das als Standardwerk in der Branche gilt.Die sechs Geehrten erhielten die Auszeichnung im Rahmen des Neujahrsempfangs des Diplomatic Council in Frankfurt am Main aus den Händen von Hang Nguyen und Dr. Harald Schönfeld. Zur feierlichen Zeremonie war neben der Führungsspitze der Diplomatic Council Future Academy auch das Kuratorium angereist, das der deutsche Botschafter Prof. Dr. Heinrich Kreft (Vorsitzender) und der internationale Wissenschaftler und Unternehmer Dr. Govindraj Dempo, Ph.D. bilden. "Das ist wohl die höchste Ehrung, die man als Interim Manager erhalten kann", erklärte Hang Nguyen anlässlich der Verleihung.Jane Enny van Lambalgen: Häufig von der Presse zitiertJane Enny van Lambalgen ist Founding Partner und Geschäftsführerin der Firma Planet Industrial Excellence. Für Unternehmen ist sie tätig als Interim Manager für Strategie, Operational Excellence, Turnaround, Supply Chain Management und Digital Transformation. Als Managerin auf Zeit übernimmt sie Positionen als CEO, Managing Director, COO, Delegierte des Verwaltungsrats, Aufsichtsrat und Beirat in der mittelständischen Wirtschaft. Schwerpunkte ihrer Tätigkeit sind internationale Operations-Einsätze mit Fokus auf Produktion, Supply Chain und Logistik. Sie zählt zu den am häufigsten zitierten Interim Managern in der deutschsprachigen Industriepresse. Jane Enny van Lambalgen erhält die Auszeichnung als "Top Interim Manager" durch die Diplomatic Council Future Academy und United Interim zum zweiten Mal in Folge.Ulf Camehn: Breite RessourcenkompetenzUlf Camehn verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in mittelständischen Familienunternehmen, unter anderem als Kaufmännischer Geschäftsführer und Interim Manager, mit einem breit gefächerten fachlichen Hintergrund. Sein Tätigkeitsspektrum reicht von restriktiver bis expansiver Restrukturierung über Transformations- und Turnaround-Management bis hin zu Kostensenkungsprogrammen und Rapid Cost Reduction (RCR). Darüber hinaus bringt er umfassende Expertise in der Organisationsentwicklung, im Aufbau, in der Führung und Weiterentwicklung von Shared Service Centern sowie in Zentralisierungs-, Fusions- und Post-Merger-Integrationsprojekten ein.Eckhart Hilgenstock: "Vorzeigetyp der Branche" (WirtschaftsWoche)Eckhart Hilgenstock zählt zu den meistgefragten Interim Managern in Deutschland. Unternehmen holen ihn regelmäßig als Führungskraft auf Zeit in den Betrieb, wenn es um die Themen profitables Wachstum und Vertrieb sowie Digitalisierung und den KI-Einsatz in Organisationen geht. "Eckhart Hilgenstock gilt als Vorzeigetyp der Branche", schrieb die WirtschaftsWoche über ihn. Seine Erfahrungen hat er u.a. gesammelt als General Manager EMEA bei Microsoft sowie zuvor als Managing Director DACH bei Lotus Development und IBM Deutschland. Eckhart Hilgenstock erscheint regelmäßig in den deutschsprachigen Medien zum Thema "Künstliche Intelligenz im Business Development". Eckhart Hilgenstock war bereits im Vorjahr durch die Diplomatic Council Future Academy und United Interim als "Top Interim Manager" ausgezeichnet worden.Klaus-Peter Stöppler: Fokus auf Bauwirtschaft, Immobilien, Energie und IndustrieKlaus-Peter Stöppler zählt zu den zehn renommiertesten Executive Interim Managern Deutschlands* mit über 35 Jahren Erfahrung in den Branchen Bauwirtschaft, Immobilien, Energie und Industrie. Er begleitet mittelständische Unternehmen als permanenter Beirat oder als Interim Manager auf Zeit. Seine Expertise umfasst Bauprojektmanagement, Unternehmensrettung und strategische Beratung. In der Fachpresse für die Baubranche ist er ein häufig nachgefragter Autor für Fachbeiträge und Kommentare. Klaus-Peter Stöppler wird zum zweiten Mal in Folge durch die Diplomatic Council Future Academy und United Interim als "Top Interim Manager" ausgezeichnet.* Laut United Interim, der führenden Community für Interim Manager im deutschsprachigen Raum.Roland StreibichRoland Streibich ist ein restrukturierungserfahrener Interim Manager und Chief Restructuring Officer, zertifizierter Aufsichtsrat und Beirat sowie Experte im Bereich Business Advisory. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen in Restrukturierungen und Transformationen, der Begleitung von M&A-Projekten, der Umsetzung von Post-Merger-Integrationen sowie im strategischen Business Development neuer Märkte. Seit über 20 Jahren ist er erfolgreich im Interim Management tätig. Seine besondere Expertise umfasst die Bau- und Immobilienwirtschaft, Architektur, Baugewerbe und Bauplanung (Ingenieurleistungen) ebenso wie die Baustoff- und Bauzuliefererindustrie. Darüber hinaus verfügt er über umfassende Erfahrung in den Bereichen Infrastruktur und Versorgungswirtschaft, insbesondere in den Sektoren Strom, Fernwärme, Gas, Telekommunikation und Wasser.Paul Stricker: Spezialist für Human ResourcesAufgrund seiner langjährigen internationalen Erfahrung in Linien- und Projektfunktionen in unterschiedlichen Unternehmen und Ländern - insbesondere in Mittel- und Osteuropa, Deutschland und den Niederlanden - unterstützt Paul Stricker Organisationen in einer Vielzahl anspruchsvoller HR-Themenstellungen. Dazu gehören die Professionalisierung und Weiterentwicklung von HR-Strukturen ebenso wie der Aufbau moderner HR-Funktionen in komplexen, stark wachsenden und international ausgerichteten Unternehmen. Darüber hinaus begleitet er Unternehmen bei der Internationalisierung ihrer HR-Funktion, treibt Innovationen voran - etwa durch neue Organisationsmodelle oder IT-Systeme - und sorgt dafür, dass HR-Teams auch in turbulenten Phasen Stabilität und Orientierung behalten.Co-Autoren des "United Interim Wirtschaftsreport 2026"Alle sechs Top Interim Manager 2026 arbeiten am "Wirtschaftsreport 2026" der Management-Community United Interim mit. Co-Autoren des Reports neben Jane Enny van Lambalgen, Ulf Camehn, Eckhart Hilgenstock, Klaus-Peter Stöppler, Roland Streibich und Paul Stricker sind zudem Ulvi Aydin, Friedhelm Best, Jan Beutnagel, Christian Florschütz, Christian Jung, Dr. Sven Mues, Ulrich Schmidt und Dr. Andreas Vieweg. Der Report basiert auf einer wissenschaftlich fundierten Umfrage unter 550 Interim Managern. "Interim Manager sind gestandene Führungskräfte, die von den Unternehmen für eine begrenzte Zeit ins Haus geholt werden, um gezielt Projekte durchzuführen", erklärt Dr. Harald Schönfeld, warum Interim Manager als Seismografen der Wirtschaft gelten.Hochqualifizierte und erfahrene Führungskräfte auf ZeitFür die Auszeichnung als "Top Interim Manager" haben die Diplomatic Council Future Academy und United Interim hohe Hürden gelegt, um die Qualität der Ehrung zu betonen. Das Diplomatic Council ist ein globaler Think Tank mit Beraterstatus bei den Vereinten Nationen. United Interim gilt mit einer Reichweite von über 12.000 Interim Managern als führende Online-Community dieser Branche.Die "Top Interim Manager" müssen eine jahrelange Exzellenz mit hohem Mehrwert für ihre Mandanten anhand konkreter Ergebnisse und Referenzen sowie fachlich anerkannte Publikationen nachweisen. Dazu gehört die Veröffentlichung von mindestens drei Case Studies als Nachweis der praktischen Erfahrung in der für Interim Management spezifischen Projektführung und Arbeitsmethodik. Über die eigene Person hinausgehend wird zudem vorausgesetzt, dass sich die Führungskräfte auf Zeit für ihre Branche engagieren. Dazu gehören die aktive Teilnahme an wissenschaftlichen Studien über Interim Management und die nachhaltige öffentliche Wirkung für das Thema in der Presse und den sozialen Medien. Die Entscheidung über die Vergabe erfolgt nach Sichtung der Nachweise und "Viva Voce" vor einer Prüfungskommission. "Jane Enny van Lambalgen, Ulf Camehn, Eckhart Hilgenstock, Klaus-Peter Stöppler, Roland Streibich und Paul Stricker übererfüllen alle gesetzten Kriterien in vorbildlicher Weise", erklärt Prof. Dr. Günther Singer.Einreichungen für 2027 ab jetzt möglichAktive Interim Manager können Kolleginnen und Kollegen vorschlagen. Anerkannte Persönlichkeiten mit Bezug zu Interim Management haben ebenfalls ein Vorschlagsrecht. Bei allen Vorschlägen wird gebeten, die unter www.diplomatic-council.org/topinterimmanager aufgeführten Kriterien zu beachten. Eine Eigenbewerbung ist nicht möglich.Vorschläge sind formlos, aber mit hinreichend Informationen, per E-Mail zu richten an topinterimmanager@diplomatic-council.org.Pressekontakt:Direktkontakt zu den Top Interim Managern 2026:Jane Enny van Lambalgen: www.planetie.chUlf Camehn: www.ulfcamehn.deEckhart Hilgenstock: https://hilgenstock-hamburg.deKlaus-Peter Stöppler: https://bau-interim.comRoland Streibich: www.streibich-bauconsult.dePaul Stricker: www.paulstricker.atWeitere Informationen: www.diplomatic-council.org/topinterimmanagerPresseagentur: euromarcom public relations GmbH, team@euromarcom.deOriginal-Content von: Diplomatic Council - Diplomatischer Rat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83471/6201398