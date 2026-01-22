DAX Prognose für Donnerstag, 22.01.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.666 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels wurde direkt das Tageshoch formatiert. Es ging mit Aufnahme des Xetra Handels sukzessive abwärts. Der DAX konnte erst im Bereich der 24.363 Punkte drehen und dann dynamisch aufwärtslaufen. Bis zum späten Nachmittag wurde der größte Teil der Verluste wieder aufgeholt, wobei es den Bullen nicht gelungen ist, das Niveau zu halten. Bis zum Xetra Schluss hin waren die zwischenzeitlichen Gewinne wieder abgegeben. Es wurde gestern im Handel ein erneuter Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich gaben die Notierungen zunächst nach, im späteren Handel konnte sich der DAX wieder über die 24.900 Punkte-Marke schieben, dort aber nicht festsetzen. Der DAX ging bei 24.860 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

DAX Aktuell: Nach starkem Rücklauf vom Tagestief (24.363) konnte sich der DAX zwar erholen, blieb zum Xetra-Schluss aber schwach - kurzfristig weiter ein anfälliges Marktumfeld. DAX Prognose: Technisch neutral (1h/4h), entscheidend ist die Zone um SMA20/SMA50 - darüber Chancen auf Fortsetzung der Erholung, darunter erhöhtes Rücklauf-Risiko. Ausblick heute: Basisszenario seitwärts bis abwärts mit 60% Bear - 40% Bull; erwartete Tagesrange 24.989-24.540 Punkte. Der DAX ist gestern Morgen bei 24.666 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Direkt mit Handelsbeginn wurde das Tageshoch markiert. Mit Start des Xetra-Handels setzte anschließend eine sukzessive Abwärtsbewegung ein. Erst im Bereich von 24.363 Punkten konnte der Index drehen und im Anschluss dynamisch aufwärtslaufen. Bis zum späten Nachmittag wurde ein Großteil der Verluste wieder aufgeholt, allerdings gelang es den Bullen nicht, das Niveau nachhaltig zu halten. Zum Xetra-Schluss wurden die zwischenzeitlichen Gewinne wieder abgegeben - es wurde erneut ein Xetra-Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich gaben die Notierungen zunächst nach. Im späteren Handel konnte sich der DAX zwar wieder über die 24.900 Punkte schieben, sich dort jedoch nicht festsetzen. Der DAX ging schließlich bei 24.860 Punkten aus dem Tageshandel. Marktbreite (Xetra, 21.01.2026): 26 Aktien im Plus , 14 Aktien im Minus

Top-Gewinner: Daimler Truck Holding (+4,08%) , BASF (+4,07%) , Brenntag (+3,16%)

Schlusslichter: Deutsche Börse (-2,54%), Rheinmetall (-2,50%), Münchener Rück (-2,44%) DAX Aktuell - Tagesdaten im Überblick Kennzahl 21.01. 20.01. Tageshoch 24.916 24.880 Tagestief 24.363 24.527 Xetra Schluss 24.578 24.690 Tagesschluss 24.860 24.607 Range (Punkte)* 553 353 *Betrachtungszeitraum: 08:00-22:00 Uhr (Farblogik: Veränderung zum Vortag)...

