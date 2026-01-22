Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Lage an den Finanzmärkten hat sich beruhigt, denn offensichtlich wurde eine diplomatische Lösung im Streit um Grönland gefunden, berichten die Analysten der Helaba.Konkrete Informationen über die Ausgestaltung des Rahmenabkommens gebe es aber noch nicht und auch nicht über die Frage der Souveränität von Grönland. Marktentscheidend sei wohl, dass Trump die Zolldrohung gegenüber europäischen Staaten wie Deutschland zurückgezogen habe. Dies dürfte sich heute an den Finanzmärkten bemerkbar machen. An der Wall Street seien die Kurse bereits nach oben gegangen und der DAX-Future liege deutlich im Plus, ebenso die Ölpreise, während die Edelmetallpreise sänken. Neben geopolitischen Themen könnte die Geldpolitik auf beiden Seiten des Atlantiks wieder in den Fokus der Marktteilnehmer geraten. Die heute in den USA anstehenden Arbeitsmarktindikationen und Konsumausgaben würden die US-Notenbank wohl darin bestärken, bezüglich weiterer Zinssenkungen Vorsicht walten zu lassen und potenzielle Risiken abzuwägen. Mit einem Schritt in der nächsten Woche sei kaum zu rechnen und er werde auch markseitig nahezu ausgeschlossen. ...

