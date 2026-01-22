Zürich - Genf - Basel - Lausanne - Bern - Winterthur - Luzern - St. Gallen (ots) -Die bisher unter dem Namen AQUA SPA RESORTS AG bekannte Unternehmensgruppe tritt im Jubiläumsjahr ihres 20-jährigen Bestehens neu unter der vereinfachten Dachmarke AQUA SPA auf. Mit diesem Schritt blickt das Unternehmen auf zwei Jahrzehnte Erfahrung, Qualität und Innovationskraft im Schweizer Wellness- und Badewesen zurück und richtet seine Markenstruktur gleichzeitig klar auf die Zukunft aus.Die neue, prägnante Dachmarke AQUA SPA stärkt die visuelle und kommunikative Verbindung der sechs Spa-Welten und macht deren Zusammengehörigkeit noch deutlicher erlebbar. Die einzelnen Standorte behalten ihre etablierten Namen und individuellen Profile, werden künftig jedoch konsistenter und klarer unter der gemeinsamen Dachmarke geführt. Die Neupositionierung erfolgt schrittweise im Verlauf des Jahres 2026.Zur Aqua-Spa-Gruppe gehören das Hürlimannbad Zürich, das Solbad Schönbühl, das Hammam Oktogon Bern, das Mineralbad Rigi Kaltbad, das Mineralbad Samedan sowie die Termali Salini Locarno."Die stärkere visuelle und kommunikative Einbindung der Dachmarke macht die Zusammengehörigkeit dieser einzigartigen Spa-Welten künftig besser sichtbar und erlebbar", sagt J. Molnar "Sie stärkt die Wiedererkennbarkeit, schärft die Markenidentität und unterstreicht die gemeinsame Qualitäts- und Wertebasis aller Aqua-Spa-Betriebe."Mit dem neuen Auftritt als AQUA SPA entwickelt das Unternehmen mit Sitz in Sursee (LU) seine Markenstrategie konsequent weiter. Aufbauend auf 20 Jahren erfolgreicher Unternehmensgeschichte schafft Aqua Spa damit eine starke Basis für nachhaltiges Wachstum sowie eine klare, verständliche Kommunikation gegenüber Gästen, Partnern und der Öffentlichkeit.www.aquaspa.chBildmaterial: auf Anfrage verfügbarPressekontakt:Josef MolnarLeiter Marketing & Kommunikationj.molnar@aquaspa.ch,041 921 41 03Original-Content von: AQUA-SPA-RESORTS AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177415/6201420