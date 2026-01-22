© Foto: Md Mamun Miah - imageBROKER.comNach einem Rückgang von 18 Prozent seit den letzten Quartalszahlen bietet Meta jetzt eine attraktive Gelegenheit, glauben die Analysten von Jefferies. Vor allem WhatsApp dürfte bald zur Cash Cow werden.Die Meta-Aktie hat nach ihrem Höhenflug in den vergangenen 3 Jahren viele Investoren in den letzten Monaten enttäuscht. Doch Analysten von Jefferies sehen den Kursrückgang als eine ideale Gelegenheit, die Aktie zu einem günstigen Preis zu erwerben. Ihre Analyse listet fünf gewichtige Gründe auf, warum dem Unternehmen in den kommenden Jahren ein erhebliches Wachstum bevorstehen könnte. Der Konzern bleibe ein Schwergewicht im Bereich der sozialen Netzwerke und digitalen Werbung und hat sich …Den vollständigen Artikel lesen
