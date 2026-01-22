Leipzig (ots) -Oberbärenburg hat sich die Show geholt: Am Freitag, 30. Januar 2026, steht die Gemeinde im Osterzgebirge im Mittelpunkt des MDR-Programms. Am MDR-Tag produziert der Mitteldeutsche Rundfunk gleich zwei Live-Formate direkt aus dem Wintersportort. Am Nachmittag meldet sich "MDR um Vier - der starke Osten" aus Oberbärenburg, am Abend folgt die große Unterhaltungsshow "Hol dir deine Show!" zur Primetime. Beides ist in der ARD Mediathek und im TV zu sehen.Der kleine Ort hatte sich erfolgreich beim MDR beworben und präsentiert sich nun als Gastgeber mit spannenden regionalen Protagonisten. Mit dabei sind unter anderem der Supertalent-Gewinner Alexander Doghmani sowie der junge Musiker Marius Fromm. Ergänzt wird das Programm durch musikalische Gäste wie voXXclub und T Seven.Bereits in der Woche vor dem MDR-Tag richtet "MDR Sachsen - Das Sachsenradio" den Blick auf Oberbärenburg. Moderator Silvio Zschage sucht die ältesten Schlitten oder verrücktesten Rodelgeräte der Hörerinnen und Hörer, die er zu "Hol dir deine Show!" präsentieren will.Am 30. Januar führt Moderator Peter Imhof ab dem Nachmittag live durch "MDR um Vier - der starke Osten". Er stellt erste Akteurinnen und Akteure aus Oberbärenburg und der Region vor. Gekocht wird in der Sendung ein rustikaler Winter-Genuss von Jörg Färber. Es gibt Burger vom gegrillten Schweinerollbraten mit Gewürzen und Rotkohl.Am Abend erhält Peter Imhof Unterstützung von Moderationskollegin Julia Krüger. Gemeinsam eröffnen sie um 20.15 Uhr "Hol dir deine Show!", zusammen mit der Schneekönigin und den Turmbläsern aus Oberbärenburg. Schneekönigin Mavie Dreihardt steht dabei als symbolische Botschafterin der Region für Tradition, Naturverbundenheit und sportlichen Ehrgeiz und repräsentiert das vielfältige ehrenamtliche Engagement vor Ort.Mit seiner langen Wintersporttradition und dem nahenden Start der Olympischen Winterspiele bietet Oberbärenburg eine authentische Kulisse für Geschichten über Sport, Kultur und das Leben im ländlichen Raum. Die Idee zur Bewerbung für "Hol dir deine Show!" ging von Danilo Kraut aus, der Oberbärenburg bereits im Herbst als Gastgeber ins Rennen schickte.Musikalisch dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Auftritte von voXXclub, Daniela Alfinito und T Seven freuen, der Frontfrau der erfolgreichen 90er-Jahre-Popgruppe Mr. President. Darüber hinaus zeigt Oberbärenburg seine eigenen Talente: Neben Supertalent-Gewinner Alexander Doghmani stehen auch die jungen Musiker Tom Dietze und Marius Fromm auf der Bühne. Bereits ab 19.15 Uhr stimmt vor Ort eine Preshow mit MDR-Moderator Lucas Thiel auf die Abendsendung ein.Kleiner Ort, große BühneMit "Hol dir deine Show!" geht der MDR bewusst neue Wege. Statt großer Studios rücken kleine Gemeinden in den Fokus des Programms - Orte, in denen Kultur entsteht, Gemeinschaft gelebt wird und Menschen ihre Region prägen. Der MDR plant weitere MDR-Tage rund um "Hol dir deine Show!" in Mitteldeutschland. Wer sich bewerben will, meldet sich unter www.mdr.de/holdirdeineshow.Akkreditierung für Fotografinnen und Fotografen und Medienvertreterinnen und Medienvertreter:Bitte wenden Sie sich für die Teilnahme am MDR-Tag bis 28. Januar mit Namen, Kontaktdaten und Medium/Kanal an kommunikation-desk@mdr.dePressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk,Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6201421