Zürich/Wien (ots) -Neuer Standort bündelt zentrale Business Units und hebt das Servicenetzwerk für Mattenservice, Workwear und Reinigungstextilien auf ein neues LevelDie SALESIANER Gruppe setzt ihren Wachstumskurs in der Schweiz konsequent fort und erweitert ihr Standortnetz um einen neuen Betriebsstandort in Zürich. Mit der Eröffnung stärkt der Textildienstleister seine Präsenz neben dem bestehenden Standort in Basel und hebt sein Servicenetzwerk für Kunden in der Schweiz auf ein neues Niveau. Der neue Standort in Zürich wird künftig mehrere zentrale Business Units bündeln. Dazu zählen der Mattenservice, Workwear sowie Mopps und Microfasertücher. Durch die lokale Bearbeitung und kürzere Wege profitieren Kunden von noch höherer Servicequalität, verbesserter Flexibilität und einer insgesamt gesteigerten Versorgungssicherheit. "Mit der Eröffnung des neuen Betriebsstandorts in Zürich setzen wir einen strategisch wichtigen Schritt für die Weiterentwicklung von SALESIANER in der Schweiz", betont Phillip-Sebastian Marchl, Geschäftsführer SALESIANER Schweiz. "Die Erweiterung unseres Standortnetzes ermöglicht es uns, näher an unseren Kunden zu sein und unsere Dienstleistungen noch effizienter zu erbringen. Dieser Erfolg ist vor allem der hervorragenden Leistung unseres Teams zu verdanken, das mit großem Engagement und hoher Fachkompetenz die Umsetzung dieses Projekts möglich gemacht hat. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken."Auch auf operativer Ebene bringt der neue Standort spürbare Verbesserungen. Markus Kühböck, Geschäftsführer SALESIANER Schweiz, unterstreicht die Bedeutung der Erweiterung für den täglichen Betrieb: "Der zusätzliche Standort in Zürich - neben Basel - schafft deutlich mehr Kapazitäten und operative Flexibilität. Dadurch können wir unsere Prozesse weiter optimieren und das Servicelevel für unsere Kunden nochmals erhöhen. Mehr Raum, kürzere Reaktionszeiten und eine noch engere Betreuung sind die Grundlage für exzellente Services."Mit der Standorterweiterung bekräftigt die SALESIANER Gruppe ihren Anspruch, Kunden in der Schweiz einen erstklassigen, nachhaltigen und verlässlichen Textilservice zu bieten. Der neue Betriebsstandort in Zürich ist ein weiterer Meilenstein in der langfristigen Wachstums- und Qualitätsstrategie des Unternehmens.Über die SALESIANER GruppeSALESIANER ist ein österreichisches Familienunternehmen mit über 100 Jahren Erfahrung im Bereich Miettextilien und Textilservice. Das Unternehmen ist Marktführer in Österreich sowie in Zentral-, Süd- und Osteuropa und betreibt Niederlassungen in 11 Ländern. Der Fokus liegt auf bester Qualität, Hygiene, Nachhaltigkeit und hoher Versorgungssicherheit.Pressekontakt:SALESIANER MIETTEX GmbHGernot Mutzl, BA, MBAPR & Communication ManagerMobil: +43 660 69 72 071g.mutzl@salesianer.com