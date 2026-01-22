Emittent / Herausgeber: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Frankfurt am Main / München, 22. Januar 2026. Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner (VREP) stellt der easy2cool GmbH im Rahmen einer Mezzanine-Finanzierung Wachstumskapital zur Verfügung. Die Mittel dienen der Stärkung der Kapitalbasis und der Unterstützung des dynamischen Wachstums des Unternehmens in einem stark expandierenden Markt für nachhaltige, temperaturgeführte Verpackungs- und Logistiklösungen.



Die easy2cool GmbH, gegründet im Jahr 2014, hat ihren Sitz in München und zählt zu den führenden Anbietern ökologischer Isolierverpackungen sowie integrierter Fulfillment-Dienstleistungen für den Frische- und Tiefkühlbereich. Das Unternehmen bietet seinen Kunden ganzheitliche Lösungen entlang der temperaturgeführten Lieferkette - von der nachhaltigen Verpackung über Kühlmedien bis hin zu Lagerung, Kommissionierung, Verpackung und Versandlogistik.



Kern des Leistungsangebots sind innovative, papierbasierte Isolierlösungen. Herzstück der Produktpalette ist die patentierte paperfloc-Technologie, bei der lose Zellulosefasern als hocheffizientes, vollständig recyclingfähiges Isolationsmaterial eingesetzt werden. Diese Technologie stellt eine nachhaltige Alternative zu konventionellen Styropor-Verpackungen dar und wird sowohl in Matten als auch in Taschenlösungen eingesetzt. Ergänzt wird das Angebot durch individuell konzipierte Fulfillment-Leistungen rund um Lagerung, Kommissionierung, Verpackung und Versandlogistik.



easy2cool profitiert von einer stark steigenden Nachfrage nach nachhaltigen, temperaturgeführten Versandlösungen, die insbesondere durch das Wachstum des Online-Handels mit frischen Lebensmitteln, Tiernahrung sowie Pharma- und Healthcare-Produkten getrieben wird. Gleichzeitig erhöhen regulatorische Anforderungen und das gestiegene Umweltbewusstsein von Konsumenten den Druck auf Unternehmen, auf ressourcenschonende Verpackungslösungen umzustellen. Vor diesem Hintergrund verzeichnet easy2cool ein außerordentliches Umsatzwachstum von rund 60 % im vergangenen Jahr.



Christian Futterlieb, Geschäftsführer von VREP, kommentiert die Transaktion: "easy2cool hat sich im Markt hervorragend positioniert. Uns hat der integrierte Ansatz aus innovativer Verpackungstechnologie und Fulfillment-Leistungen sehr überzeugt. Wir finanzieren gern Unternehmen, die es mit ihrem Geschäftsmodell schaffen, tragfähige Antworten auf vorherrschende Markttrends zu finden und dabei gleichzeitig auf umweltfreundliche Lösungen setzen. Beides finden wir bei easy2cool."



Sebastian Leicht, Geschäftsführer von easy2cool, ergänzt: "Die Partnerschaft mit VR Equitypartner gibt uns zusätzlichen finanziellen Spielraum, um unser starkes Wachstum weiter zu skalieren und unsere First-Mover-Position auszubauen. Unsere patentierte paperfloc-Technologie und das integrierte Fulfillment-Angebot ermöglichen es unseren Kunden, nachhaltige temperaturgeführte Versandlösungen effizient und zuverlässig aus einer Hand zu beziehen."



Zu den Details der Finanzierung haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



VR Equitypartner im Überblick:



VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR.



Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de .



Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:



Michael Vogt, Klaus-Jörg Schneider, Luis Scherer, Lukas Rink, Jens Schöffel, Simone Weck, Dr. Claudia Willershausen



Von VREP in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser:

Grant Thornton (FDD: Team Martin Festerling, TDD: Team Dr. Stefan Hahn, LDD: Team Dr. Matthias Reif, CDD: Team Dr. Stephane Müller)



Kontakt:

IWK Communication Partner

Florian Bergmann

T: +49 89 2000 30 30

E: vrep@iwk-cp.com



