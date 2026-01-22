Momentum baut sich rund um die MEKO-Plattform bei TKMS auf, da die anhaltenden Verzögerungen des F126 (NVL/Rheinmetall) TKMS zu einer glaubwürdigen Alternative machen. Ein potenzieller Vorvertrag im ersten Quartal 2026 könnte einen frühzeitigen Beginn der Stahlbearbeitung ermöglichen und die Sichtbarkeit der Lieferung bis 2029 erheblich verbessern. Wir spiegeln diese strukturell stärkere Perspektive in unserem Modell wider, indem wir das Terminal Value Wachstum von 2% auf 3,5% anheben, wobei wir TKMS's lange Planungszeiträume und die nachhaltige Umsatzsichtbarkeit bis weit in die späten 2030er Jahre anerkennen. Kanada und Indien bieten zusätzliches Aufwärtspotenzial durch potenzielle großangelegte U-Boot-Programme mit lokaler Arbeitsverteilung (insgesamt etwa 17 Milliarden EUR). Die jüngsten Bemerkungen von Donald Trump unterstreichen die erneute strategische Bedeutung von "Battleships" und stärken das langfristige Investitionsargument. Kursziel auf 125,00 EUR (zuvor 102,00 EUR) angehoben. Rating auf BUY (zuvor HOLD) angehoben. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tkms-ag-co-kgaa
© 2026 mwb research