Frankfurt (ots) -Künstliche Intelligenz ist längst in der Marktforschung angekommen. Sie verspricht schnellere Ergebnisse, mehr Skalierung und effizientere Prozesse. Doch mit der wachsenden Geschwindigkeit steigen auch die Anforderungen: Denn Insights, die schneller verfügbar sind, müssen nicht nur effizient, sondern vor allem belastbar, valide und entscheidungsrelevant sein.Genau hier setzt die Diskussion an, die Toluna auf der diesjährigen succeet in Wiesbaden führt: Wie gelingt es, KI so in den Research-Alltag zu integrieren, dass sie nicht nur Output beschleunigt, sondern bessere Entscheidungen ermöglicht?Geschwindigkeit ist kein SelbstzweckIn dynamischen Kategorien mit kurzen Innovationszyklen stehen Marketing- und Innovationsverantwortliche unter hohem Entscheidungsdruck. Klassische Claim- und Konzepttests stoßen dabei zunehmend an Grenzen: Sie sind zeitintensiv, kostenintensiv und begrenzen oft die Anzahl der Ideen, die getestet werden können.KI-gestützte Ansätze wie Rapid Claims Testing mit Synthetic Personas eröffnen hier neue Möglichkeiten. Anhand realer Anwendungsfälle aus der Consumer-Tech-Branche zeigt Toluna, dass sich Kommunikationsbotschaften deutlich schneller validieren und priorisieren lassen - ohne Abstriche bei der Research-Qualität. Die hohe Übereinstimmung zwischen Ergebnissen synthetischer Personas und realer Konsumenten belegt, dass KI Entscheidungsprozesse nicht nur beschleunigen, sondern auch absichern kann, wenn sie auf einer sauberen Datenbasis und klarer Methodik aufsetzt.Ein Tag im Leben eines Researchers, mit KIDoch KI verändert nicht nur einzelne Tests, sondern zunehmend den gesamten Research-Alltag. Statt Marktforschung als Abfolge isolierter Projekte zu denken, rückt ein kontinuierlicher, integrierter Prozess in den Fokus.Ein typischer Research-Tag sieht heute anders aus als noch vor wenigen Jahren: KI unterstützt bereits bei der Strukturierung von Fragestellungen, bei der Qualitätssicherung von Studiendesigns, bei der Analyse komplexer Datenmengen und bei der Aufbereitung von Ergebnissen. Nicht als Ersatz für menschliche Expertise, sondern als Augmented Intelligence, die Researcher:innen entlastet und ihnen mehr Raum für Interpretation, Beratung und strategische Einordnung gibt.Der Mehrwert liegt dabei nicht in einzelnen Tools, sondern im Zusammenspiel von Mensch, Methodik und Technologie. KI hilft, Prozesse zu beschleunigen, Konsistenz und Vergleichbarkeit von Insights zu erhöhen und gleichzeitig die Qualität abzusichern - vorausgesetzt, sie wird verantwortungsvoll eingesetzt.Data Quality als kritischer ErfolgsfaktorMit wachsender Automatisierung rückt ein Thema stärker in den Mittelpunkt: Data Quality. Denn Geschwindigkeit, Skalierung und Automatisierung dürfen nicht zulasten der Validität gehen. KI-basierte Research-Ansätze werfen neue Fragen auf: Wie lassen sich Trainingsdaten bewerten? Wo liegen typische Risiken von Automatisierung? Und welche Rolle spielt menschliche Expertise in einem zunehmend KI-gestützten Research-Setup?Toluna adressiert diese Fragen bewusst offen. Data Quality wird dabei nicht als einzelner Prüfpunkt verstanden, sondern als ganzheitliches Qualitätsverständnis entlang des gesamten Research-Prozesses - von Studiendesign über Datenprüfung bis zur Interpretation der Ergebnisse. Entscheidend bleibt das Zusammenspiel aus sauberer Methodik, transparenter Technologie und erfahrener Research-Expertise.Fazit: Qualität neu denkenKI wird die Marktforschung nicht ersetzen. Aber sie verändert sie grundlegend. Die Zukunft gehört nicht denjenigen, die am schnellsten testen, sondern denen, die Geschwindigkeit mit Qualität, Kontext und Entscheidungssicherheit verbinden.Die succeet zeigt: KI ist kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug. Ihr tatsächlicher Wert entfaltet sich dort, wo sie Research intelligenter macht, ohne seine Grundlagen zu untergraben. Marktforschung bleibt damit auch im Zeitalter der KI das, was sie immer war: die Grundlage für bessere Entscheidungen.