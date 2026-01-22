© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIMit starkem Investoreninteresse startet BitGo an der New Yorker Börse. Der Börsengang könnte zum Signal für weitere Krypto-Firmen werden.Der Krypto-Verwahrer BitGo Holdings hat seinen Börsengang in den Vereinigten Staaten über der Zielspanne platziert. Das Unternehmen nahm 212,8 Millionen US-Dollar ein und verkaufte 11,8 Millionen Aktien zu je 18 US-Dollar. Die Preisspanne hatte bei 15 bis 17 US-Dollar gelegen. Die Bewertung liegt damit bei 2,08 Milliarden US-Dollar, wie Reuters berichtet. BitGo wird an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel BTGO gehandelt. Goldman Sachs und Citigroup führten das Konsortium der Banken an. Stimmungstest für weitere Börsengänge Der Börsengang fällt in …Den vollständigen Artikel lesen
