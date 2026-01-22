Erst Säbelrasseln, dann Zurückrudern: US-Präsident Donald Trump hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos erneut eine Rolle rückwärts gemacht. Statt Strafzölle zu erheben, feiert sich der Milliardär für einen Deal, über den bislang nur wenige Details bekannt sind. DER AKTIONÄR beleuchtet die jüngsten Wendungen im Streitfall Grönland.Die Ankündigung ließ die Börsen weltweit erzittern: Aus Verärgerung über die Haltung Deutschlands und sieben weiterer EU-Staaten zu seinen Grönland-Plänen stellte Donald ...Den vollständigen Artikel lesen ...
