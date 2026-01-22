München (ots) -



Ende Januar startet die zweite Förderrunde im Projekt "digital.ING II". Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. und das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (StMWK) haben die Initiative gemeinsam ins Leben gerufen, um bayerische Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften bei der Entwicklung von Weiterbildungsangeboten im technisch-ingenieurwissenschaftlichen Bereich zu unterstützen. Die Partner fördern "digital.ING" bereits seit 2021. Für die aktuelle Runde, die seit 2024 und noch bis Ende 2026 läuft, wurden die neuen Zertifikatsangebote im technisch-ingenieurwissenschaftlichen Bereich um das Thema "Künstliche Intelligenz" erweitert. vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt macht klar: "Durch die Transformation verändern sich die Anforderungen an die Beschäftigten und der souveräne Umgang mit digitalen Inhalten und Formaten gilt inzwischen als Schlüsselfertigkeit. Damit die Unternehmen den Wandel meistern können, brauchen sie Mitarbeiter, die über diese Fähigkeiten verfügen. Mit dem neuen Zertifikatsangebot haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit, sich über die jeweiligen Hochschulen im Bereich Digitalisierung und KI zielgerichtet weiterzubilden, gleichzeitig stärken sie damit die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Von dem Projekt profitieren alle Beteiligten. Darum freuen wir uns, auch in diesem Jahr wieder drei Hochschulen zu unterstützen."



Im laufenden Zeitraum von 2024 bis 2026 fördert die Initiative insgesamt neun bayerische Hochschulen und Universitäten, sechs davon in der ersten Förderrunde, die letztes Jahr zu Ende ging. In der zweiten Runde erhalten nun folgende Hochschulen für die Umsetzung ihrer Projekte Fördergelder von jeweils 100.000 Euro: die Technische Hochschule Ingolstadt mit dem Weiterbildungsangebot "TCW@ForesightKI", die Technische Hochschule Augsburg mit "Industrial AI" und die Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm mit "TwinForward Süd". Brossardt erklärt: "Der Mehrwert von 'digital.ING' beruht auf der engen Zusammenarbeit von regionalen Unternehmen und den Hochschulen vor Ort. Für die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit unseres Standortes ist es wichtig, dass wir Bildung und Wirtschaft so eng wie möglich verzahnen. Das Projekt setzt zielgerichtet und praxisnah hier an."



