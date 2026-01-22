Krise trotz Milliardengewinnen? Die deutsche Autoindustrie steckt 140 Jahre nach der Patentanmeldung von Carl Benz mitten in der Transformation. Zwei Experten wagen einen Blick in die Zukunft. Vor 140 Jahren veränderte Carl Benz die Welt. Am 29. Januar 1886 meldete er das Patent für sein "Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb" unter der Nummer 37435 beim Kaiserlichen Patentamt in Berlin an. Vielen gilt das als Geburt des modernen Automobils. Und als Grundstein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n