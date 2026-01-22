Luxemburg (www.fondscheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte haben das Jahr 2025 mit einer starken Performance beendet, so die Experten von AFFM.Getragen von verbesserten Wachstumserwartungen und einer insgesamt unterstützenden Geldpolitik habe sich Europa in einer breit angelegten Rallye deutlich robuster entwickelt, als viele Marktteilnehmer noch zu Jahresbeginn erwartet hätten. Trotz geopolitischer Spannungen habe sich gezeigt: Unternehmen mit klaren Geschäftsmodellen, soliden Bilanzen und spezifischen Werttreibern hätten sich klar vom Markt absetzen können. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de