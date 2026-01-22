Volkswagen schafft einen neuen Markengruppenvorstand, der künftig bei dem Volumenquartett VW Pkw, Skoda, Seat/Cupra und VW Nutzfahrzeuge die markenübergreifenden Entscheidungen trifft. Diese Neuordnung soll allein im Produktionsbereich zu Einsparpotenzial von einer Milliarde Euro bis 2030 führen. Auch durch den Abbau von Manager-Positionen. Volkswagen hat seine vier Volumenmarken schon länger in der sogenannten Brand Group Core (BGC) organisiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net