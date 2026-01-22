In der AKTIONÄR-Ausgabe 01/26 wurde unter anderem die Aktie des europäischen Medtech-Unternehmens Onward Medical als Jahresfavorit für 2026 ins Rennen geschickt. Das Kursplus beläuft sich seitdem auf etwa 15 Prozent. Am heutigen Donnerstag meldet der Neurotech-Spezialist weitere Fortschritte in der Entwicklung innovativer Gehirn-Computer-Schnittstellen (BCI).Die guten News betreffen ARC-BCI-Therapie. Hierbei handelt es sich laut Onward Medical um die weltweit erste und fortschrittlichste speziell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
