Bonn (ots) -Als Eugen Verpoorten im Jahr 1876 in Heinsberg seine Rezeptur für einen außergewöhnlich cremigen Eierlikör entwickelte, konnte er wohl kaum erahnen, dass er damit den Grundstein für eine der bekanntesten und traditionsreichsten Spirituosenmarken Deutschlands legen würde. In seiner kleinen Destillerie entstand ein Produkt, das durch Qualität, natürliche Zutaten und Leidenschaft für das Besondere hervorstach - Werte, die das Unternehmen bis heute prägen.Was als regionale Spezialität begann, entwickelte sich im Laufe von eineinhalb Jahrhunderten zu einer Marke mit Kultstatus. Verpoorten, in Bonn ansässig und in fünfter und sechster Generation von William Verpoorten sowie seiner Tochter Viktoria geführt, bleibt seinen Wurzeln treu: Der berühmte gelbe Klassiker "Verpoorten Original" wird noch heute nach der geheimen Rezeptur hergestellt, die seit 150 Jahren unverändert überliefert wird.Zum Jubiläum setzt das Familienunternehmen besondere Akzente: Die klassische 0,7 L Flasche Verpoorten Original präsentiert sich in einem festlichen, goldenen Design, das Tradition und Moderne elegant verbindet. Ergänzt wird die limitierte Gestaltung durch ein neues, exklusives Verpoorten-Shotglas mit feinem Logo-Relief auf der Front und dem Markenslogan "Ei, ei, ei ... im Glasboden, welches den Genussmomenten zum Jubiläum einen edlen Rahmen verleiht. Ein Sammlerstück das Genießerinnen und Genießer gleichermaßen begeistert.Mit dieser Kombination aus Historie und zeitgemäßer Inszenierung feiert Verpoorten nicht nur eine beeindruckende Firmengeschichte, sondern auch die Leidenschaft für Qualität, die die Marke seit 150 Jahren so erfolgreich macht.Der gelbe Klassiker - ein cremiger Genuss, der Generationen verbindetOb bei großen Festen wie Ostern und Weihnachten, bei kleinen Genussmomenten im Alltag oder als fester Bestandteil liebgewonnener Familienrituale - Verpoorten ist seit Jahrzehnten in vielen Lebenssituationen zu Hause. Der unverwechselbar cremige Eierlikör hat sich über Generationen hinweg einen Platz in Herzen und Küchen erobert und steht wie kaum ein anderes Produkt für gemeinsame Zeit, Genuss und Tradition.Der "gelbe Klassiker" zeigt seine Stärke vor allem in seiner Vielseitigkeit: Neben dem puren Genuss, eignet er sich auch perfekt zum Backen, als feine Zutat in Desserts, als cremige Basis für besondere Drinks oder als aromatischer Kick im Kaffee - Verpoorten eröffnet unzählige Möglichkeiten. Sein einzigartiger Geschmack verleiht Kuchen, Torten und Nachspeisen eine besondere Note und macht Cocktails oder Heißgetränke zu echten Highlights. So wird aus einem traditionsreichen Klassiker immer wieder ein modernes Geschmackserlebnis, das jede Generation neu für sich entdeckt.Diese Vielseitigkeit unterstreicht Verpoorten außerdem mit starken Lizenzpartnerschaften in unterschiedlichsten Segmenten. So bringen flüssig gefüllte Verpoorten Ostereier, Verpoorten Baumkuchenspitzen oder Eisvarianten mit Verpoorten Topping den beliebtesten Eierlikör der Welt auf conveniente Art in die heimischen Wohnzimmer.150 Jahre Lebensfreude - Feiert mit uns!Seit Generationen begleitet Verpoorten besondere Momente, kleine Auszeiten und große Feierlichkeiten. Mit dem ikonischen Werbeslogan "Ei, ei, ei... Verpoorten!" hat sich die Marke tief im kulturellen Gedächtnis verankert und steht wie kaum eine andere für Genuss und Qualität.Das Jubiläumsjahr begleitet Verpoorten mit zahlreichen Aktionen. Im Mittelpunkt steht eine umfassende 360-Grad-Mediakampagne unter dem Motto "Feiert mit uns", die über TV, Digital, Print und Social Media ausgespielt wird. Im Handel erwartet Verbraucherinnen und Verbraucher ein weiteres Highlight: die Jubiläumsflasche im besonderen Design - inklusive des Verpoorten Shotglases als kostenloses OnPack zu Ostern und Weihnachten.Auch online lädt Verpoorten zum Mitfeiern ein: Gewinnspiele, digitale Aktionen und interaktive Specials schaffen Nähe zur Community und eröffnen neue Genussmomente. Für Inspiration im Alltag sorgt eine Vielzahl an kreativer Rezeptideen, die eigens für das Jubiläum entwickelt wurden.Denn eines steht fest: 150 Jahre Verpoorten - das ist ein Fest für alle, die das Leben lieben!Tradition trifft VielfaltNeben dem unverwechselbaren Original begeistert Verpoorten seit Jahren mit seiner wachsenden Auswahl an Varianten, die immer wieder für genussvolle Abwechslung sorgen. Dazu gehören die beliebten Varianten Pfirsich-Maracuja und Bombardino undseit 2025 neu hinzugekommen sind die Varianten Vanille und Haselnuss. Ein weiterer Dauerfavorit ist der Verpoorten Eierpunsch, der in der Weihnachtszeit für besondere Wohlfühlmomente sorgt.Jede dieser Varianten steht für einen besonderen Genussmoment - immer cremig, immer hochwertig und unverkennbar geprägt vom typische "Ei, ei, ei ..."-Gefühl, für das Verpoorten seit Generationen geliebt wird.So zeigt Verpoorten eindrucksvoll, wie vielfältig, kreativ und zugleich modern ein echter Klassiker sein kann - und wie er seine Tradition immer wieder neu interpretiert, ohne je seine DNA zu verlieren.Über VerpoortenSeit 1876 steht Verpoorten für höchste Qualität, Innovationsfreude und den unverwechselbaren Geschmack des berühmten "gelben Klassikers". Nachdem das Unternehmen in Heinsberg gegründet wurde, markierten die Stationen in Berlin, Straubing (Niederbayern) und der endgültige Standortwechsel nach Bonn einen entscheidenden Schritt in der Unternehmensentwicklung. Mit der Grundsteinlegung für den neuen Hauptsitz in Bonn im Jahr 1952 schlug Verpoorten ein neues Kapitel auf: Der Umzug in die ehemalige Bundeshauptstadt bot ideale Bedingungen für Wachstum, Modernisierung und den Ausbau der Produktion - und machte Bonn dauerhaft zum Heimatstandort der Marke.Dieser Wechsel war nicht nur eine logistische Entscheidung, sondern ein symbolischer Moment, der bis heute nachwirkt: Von Bonn aus entwickelte sich Verpoorten zum bedeutendsten Hersteller im Eierlikörsegment. Wenige Jahre später setzte das Unternehmen mit der Einführung des berühmten Werbeslogans "Ei, ei, ei... Verpoorten, ob hier ob allerorten!" einen weiteren Meilenstein, der die Marke fest in der deutschen Genusskultur verankerte. In den 1970er-Jahren folgte schließlich die internationale Expansion, die den Erfolg auch über die Landesgrenzen hinaus sichtbar machte.Heute wird das Familienunternehmen in fünfter Generation von William Verpoorten geleitet, seine Tochter Viktoria verantwortet seit 2021 den Einkauf und ist darüber hinaus seit März 2025 Mitglied der Geschäftsführung. Damit setzt Verpoorten die erfolgreiche Verbindung aus familiärer Kontinuität und unternehmerischer Verantwortung konsequent fort und bleibt seiner Philosophie treu: höchste Qualität - sichergestellt durch ein hauseigenes Labor, natürliche Zutaten und eine große Leidenschaft für das Besondere. Mit seinem traditionsreichen Bonner Standort und dem Blick für neue Entwicklungen verbindet Verpoorten seit eineinhalb Jahrhunderten Herkunft und Zukunft auf einzigartige Weise.Pressekontakt:Verpoorten GmbH & Co. 