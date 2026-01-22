© Foto: Evgeniy Maloletka - APNach einem Tag voller Panik bringt Trumps U-Turn sofort neue Kauflaune. Der TACO-Trade springt wieder an - die politische Lage bleibt jedoch fragil.Die europäischen Aktienmärkte haben sich deutlich erholt, nachdem US-Präsident Donald Trump überraschend von seinen Zollplänen gegenüber mehreren europäischen Ländern abrückte und zugleich ausschloss, militärische Gewalt zur Übernahme Grönlands einzusetzen. Diese Kehrtwende milderte die zuvor eskalierenden geopolitischen Spannungen, die Anfang der Woche Aktien, Anleihen und den US-Dollar belastet hatten. Der paneuropäische Stoxx 600 stieg um rund 1,1 Prozent. In London legte der FTSE 100 um 0,8 Prozent zu, der DAX um 1,4 Prozent und der CAC 40 …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE