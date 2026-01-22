Bern (ots) -Die RSI-Krimiserie "La linea della palma - Das Caravaggio-Komplott" verknüpft einen realen, bis heute ungeklärten Kriminalfall - den spektakulären Diebstahl eines der berühmtesten Meisterwerke der Kunstgeschichte - mit einer fiktiven Geschichte über Schuld, Herkunft und Verrat. Was als Familiengeheimnis beginnt, entwickelt sich zu einer Reise durch ein erbarmungsloses kriminelles Netzwerk, das von Sizilien bis in die Schweiz reicht. Alle sechs Folgen des Thrillers sind ab sofort auf Play Suisse in drei Sprachversionen verfügbar.Die Investigativ-Journalistin Anna (gespielt von Gaia Messerklinger) lebt und arbeitet in Mailand und ist seit jeher vom Verschwinden ihres sizilianischen Vaters geprägt. Als Kind hiess es, er habe die Familie wegen einer anderen Frau verlassen. Dreissig Jahre später wird sein Auto - und mit ihm seine mutmasslichen sterblichen Überreste - im Luganersee gefunden. Annas ohnehin fragile Gewissheiten geraten ins Wanken. Und sie beginnt, nachzuforschen.Ihre Recherchen führen sie auf die Spur des grössten Kunstraubs des 20. Jahrhunderts: des Gemäldes "La Natività" von Caravaggio. Dabei gerät sie in eine verborgene Welt aus Kunsthandel, finanziellen Intrigen und mafiösen Verflechtungen zwischen dem scheinbar friedlichen Lugano und der erbarmungslosen kriminellen Unterwelt Palermos. Anna erkennt, dass ihre eigene Familie seit Jahrzehnten Teil dieses Systems ist und auch ihr geliebter Bruder, ein orientierungsloser Drogenabhängiger, tiefer verstrickt scheint, als sie wahrhaben will. Zerrissen zwischen Loyalität und Wahrheit muss sie entscheiden, wie weit sie zu gehen bereit ist - eine Entscheidung, die über Leben und Tod bestimmen könnte.Gaia Messerklinger in der Hauptrolle, Fulvio Bernasconi führt Regie"La linea della palma - Das Caravaggio-Komplott" beleuchtet ein Netzwerk scheinbar respektabler Akteure - Banker, Treuhänder und Kunsthändler -, die der organisierten Kriminalität diskret ihre Dienste anbieten. Die Palme steht dabei für den Süden, für Herkunft und mafiöse Prägung. Ihre "Linie" bezeichnet die unsichtbare Grenze, bis zu der sich diese Strukturen ausdehnen: Wo Kapital, Kunst und Macht in den Norden fliessen, folgt bald darauf auch der Einfluss der Mafia.Regie führt Fulvio Bernasconi. Die Serienbesetzung besteht aus Gaia Messerklinger, Luca Filippi, Sandra Ceccarelli, Alberto Malanchino, Michele Venitucci, Esther Gemsch, Fabrizio Ferracane, Bebo Storti, Daniele Profeta und Georgia Lo Russo. Die Produktion stammt von hugofilm features aus Zürich, in Ko-Produktion mit RSI, SRG SSR und ARTE. Alle sechs Episoden sind auf Play Suisse in Deutsch, Französisch und Italienisch verfügbar und untertitelt, mit zusätzlicher Audiodeskription auf Deutsch und Französisch.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSRGianna Blummedienstelle.srg@srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100938001