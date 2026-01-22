Alibaba springt auf den Chip-Zug auf. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, bereitet man den Börsengang seiner Chip-Sparte vor. Damit geht der Konzern den gleichen Schritt wie zuvor Baidu mit seiner Chip-Tochter Kunlunxin. Am Markt kommt das gut an, auf der Handelsplattform Tradegate geht es für die Aktie um fünf Prozent nach oben.Als ersten Schritt plant Alibaba, die Chip-Sparte namens T-Head in ein Unternehmen umzustrukturieren, an dem auch Mitarbeiter beteiligt sind, wie Bloomberg berichtete. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
