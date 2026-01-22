Zollwende aus den USA sorgt für Erholung am Aktienmarkt

Makroökonomischer Überblick
Im Fokus steht die Entschärfung des Zollkonflikts zwischen den USA und mehreren europäischen Staaten. US-Präsident Donald Trump nahm die angedrohten Strafzölle ab Anfang Februar zurück, nachdem er sich mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte auf einen Rahmen für weitere Gespräche im Streit um Grönland verständigt hatte. Die Märkte werten dies als Zeichen geopolitischer Deeskalation. Parallel richten sich die Blicke nach Davos, wo Trump im Umfeld des Weltwirtschaftsforums weitere außenpolitische Gespräche angekündigt hat - auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Für die Börsen zählt vor allem: Der unmittelbare Zollschock ist vorerst vom Tisch.
Die VW-Aktie zeigt sich klar fester. Rückenwind kommt nicht nur von der geopolitischen Entspannung, sondern auch aus dem Konzern selbst. Volkswagen überraschte am Vorabend mit einem deutlich besseren Netto-Cashflow im Kerngeschäft Automobile. Statt einer zuvor erwarteten schwarzen Null erzielte der Konzern einen spürbaren Mittelzufluss. Geringere Investitionsausgaben und ein verbessertes Working-Capital-Management stärken das Vertrauen in die finanzielle Disziplin des Autobauers und sorgen für hohes Handelsvolumen.
Ganz anders das Bild im Rüstungssektor. Rheinmetall startet vorbörslich schwächer und zählt zu den auffälligsten Verlierern. Der Grund: Mit der politischen Entspannung rund um Grönland und neuen Gesprächssignalen im Ukraine-Konflikt verlieren sicherheitsgetriebene Investments an Attraktivität. Nach der starken Rally der vergangenen Wochen nutzen Anleger die Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen.
Die Aktie des Internet-Dienstleisters handelt deutlich im Plus. Anleger reagieren auf neue Impulse rund um das Geschäftsmodell, das zunehmend von strukturellen Veränderungen im digitalen Marktumfeld profitiert. Der zunehmende Einsatz von KI-gestützten Anwendungen sowie die Positionierung als europäischer Anbieter digitaler Infrastruktur rücken das Unternehmen stärker ins Rampenlicht.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN3F8G
|5,31
|88,16862 USD
|15,68
|Open End
|DAX
|Bear
|UG66LH
|30,33
|27873,256701 Punkte
|8,27
|Open End
|DAX
|Bull
|UG5B22
|21,99
|22671,33518 Punkte
|11,23
|Open End
|DAX
|Bull
|UN1USC
|6,71
|24200,662443 Punkte
|37,11
|Open End
|DAX
|Bull
|UG4ZCB
|33,67
|21502,360351 Punkte
|7,42
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.01.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|TSMC Ltd.
|Call
|UG44MY
|4,48
|350,00 USD
|3,44
|13.01.2027
|Meta Platforms Inc.
|Call
|UG4CMP
|2,05
|650,00 USD
|10,09
|18.03.2026
|Rheinmetall AG
|Call
|UG3YRH
|4,12
|2500,00 EUR
|7,38
|17.06.2026
|Dell Technologies Inc.
|Call
|UG7QG9
|1,45
|150,00 USD
|3
|16.06.2027
|Meta Platforms Inc.
|Call
|UN247H
|1,38
|650,00 USD
|13,09
|18.02.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.01.2026; 10:05 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Rheinmetall AG
|Long
|UG60XQ
|8,38
|1235,959909 EUR
|3
|Open End
|DAX
|Long
|UG9W91
|1,03
|23745,543083 Punkte
|30
|Open End
|Chevron Corp.
|Long
|HD2ZJ4
|2,84
|133,415829 USD
|5
|Open End
|DJ Industrial Average
|Long
|HD49ZK
|3,29
|44178,702594 Punkte
|10
|Open End
|Cameco Corp.
|Long
|HD4W1V
|19,17
|91,770232 USD
|4
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.01.2025; 10:15 Uhr;
