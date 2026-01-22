Anzeige
onemarkets Blog
22.01.2026 10:52 Uhr
Zollwende aus den USA sorgt für Erholung am Aktienmarkt

Nach mehreren schwachen Handelstagen zeigt der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag eine deutliche Gegenbewegung.

Der DAX startet mit einer klaren Erholung in den Handel und holt einen Teil der Verluste der vergangenen Tage auf. Parallel zeigen sich auch die europäischen Aktienmärkte sowie die US-Indikationen deutlich positiv. Auslöser ist eine politische Entscheidung aus den USA, die an den Märkten für spürbare Entlastung sorgt.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus steht die Entschärfung des Zollkonflikts zwischen den USA und mehreren europäischen Staaten. US-Präsident Donald Trump nahm die angedrohten Strafzölle ab Anfang Februar zurück, nachdem er sich mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte auf einen Rahmen für weitere Gespräche im Streit um Grönland verständigt hatte. Die Märkte werten dies als Zeichen geopolitischer Deeskalation. Parallel richten sich die Blicke nach Davos, wo Trump im Umfeld des Weltwirtschaftsforums weitere außenpolitische Gespräche angekündigt hat - auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Für die Börsen zählt vor allem: Der unmittelbare Zollschock ist vorerst vom Tisch.

Meistgehandelte Aktien
Volkswagen
Die VW-Aktie zeigt sich klar fester. Rückenwind kommt nicht nur von der geopolitischen Entspannung, sondern auch aus dem Konzern selbst. Volkswagen überraschte am Vorabend mit einem deutlich besseren Netto-Cashflow im Kerngeschäft Automobile. Statt einer zuvor erwarteten schwarzen Null erzielte der Konzern einen spürbaren Mittelzufluss. Geringere Investitionsausgaben und ein verbessertes Working-Capital-Management stärken das Vertrauen in die finanzielle Disziplin des Autobauers und sorgen für hohes Handelsvolumen.
Rheinmetall
Ganz anders das Bild im Rüstungssektor. Rheinmetall startet vorbörslich schwächer und zählt zu den auffälligsten Verlierern. Der Grund: Mit der politischen Entspannung rund um Grönland und neuen Gesprächssignalen im Ukraine-Konflikt verlieren sicherheitsgetriebene Investments an Attraktivität. Nach der starken Rally der vergangenen Wochen nutzen Anleger die Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen.
Ionos
Die Aktie des Internet-Dienstleisters handelt deutlich im Plus. Anleger reagieren auf neue Impulse rund um das Geschäftsmodell, das zunehmend von strukturellen Veränderungen im digitalen Marktumfeld profitiert. Der zunehmende Einsatz von KI-gestützten Anwendungen sowie die Positionierung als europäischer Anbieter digitaler Infrastruktur rücken das Unternehmen stärker ins Rampenlicht.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
Silber Bull UN3F8G 5,31 88,16862 USD 15,68 Open End
DAX Bear UG66LH 30,33 27873,256701 Punkte 8,27 Open End
DAX Bull UG5B22 21,99 22671,33518 Punkte 11,23 Open End
DAX Bull UN1USC 6,71 24200,662443 Punkte 37,11 Open End
DAX Bull UG4ZCB 33,67 21502,360351 Punkte 7,42 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.01.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
TSMC Ltd. Call UG44MY 4,48 350,00 USD 3,44 13.01.2027
Meta Platforms Inc. Call UG4CMP 2,05 650,00 USD 10,09 18.03.2026
Rheinmetall AG Call UG3YRH 4,12 2500,00 EUR 7,38 17.06.2026
Dell Technologies Inc. Call UG7QG9 1,45 150,00 USD 3 16.06.2027
Meta Platforms Inc. Call UN247H 1,38 650,00 USD 13,09 18.02.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.01.2026; 10:05 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Rheinmetall AG Long UG60XQ 8,38 1235,959909 EUR 3 Open End
DAX Long UG9W91 1,03 23745,543083 Punkte 30 Open End
Chevron Corp. Long HD2ZJ4 2,84 133,415829 USD 5 Open End
DJ Industrial Average Long HD49ZK 3,29 44178,702594 Punkte 10 Open End
Cameco Corp. Long HD4W1V 19,17 91,770232 USD 4 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.01.2025; 10:15 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

