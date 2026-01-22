Berlin (ots) -Der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) hat am Mittwochabend in Berlin mit der Artist Celebration Night drei Künstler ausgezeichnet, die die Offiziellen Deutschen Charts 2025 besonders geprägt haben. Vor rund 280 geladenen Gästen aus Musikindustrie, Politik, Medien und Kultur wurden bei einem festlichen Galadinner in der Station Berlin musikalische Erfolge des Jahres gewürdigt und zugleich ein Impuls für verstärkte Sichtbarkeit, Austausch und Dialog innerhalb der Branche gesetzt.- Kontra K gewinnt "Domestic Album of the Year"- Oimara erhält Auszeichnung für "Domestic Single of the Year"- Zartmann ist "Domestic Newcomer of the Year"Mit der Artist Celebration Night lud der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) im Namen seines Vorstandes zu einem Gala-Abend ein, der die Leistungen von Künstler:innen in den Mittelpunkt stellte und zugleich Raum für Austausch innerhalb der Branche schuf. Im Zentrum standen die Erfolge nationaler Artists in drei Kategorien, die das Musikjahr 2025 maßgeblich geprägt haben - gemessen an den Offiziellen Deutschen Charts, die jährlich von GfK Entertainment im Auftrag des BVMI ermittelt werden.Rund 280 geladene Gäste folgten der exklusiven Einladung des BVMI in die Station Berlin. Neben den drei Preisträgern nahmen zahlreiche Künstler:innen, Vertreter:innen aus Politik, Wirtschaft und Sport sowie Medienpersönlichkeiten an dem Abend teil, darunter Sarah Connor, Giovanni Zarrella, Zah1de, Till Brönner, Badmómzjay, Mark Forster, Thomas Anders, Paula Hartmann, MilleniumKid sowie Rolf Zuckowski, Peter Schilling, JJ, Bonez MC, Madeline Juno, Purple Disco Machine, Rea Garvey, Luciano, 01099 und Milano.Durch den Abend führte die Journalistin und Moderatorin Salwa Houmsi, die mit ihrer Expertise an der Schnittstelle von Popkultur, Gesellschaft und Medien das Programm begleitete. Nach dem offiziellen Teil klang der Abend mit weiteren Gästen bei einer Aftershow-Party aus.Kontra K gewinnt "Domestic Album of the Year"Mit "Augen träumen Herzen sehen" sicherte sich Kontra K den Titel "Domestic Album of the Year". Das Werk war 2025 das erfolgreichste deutsche Album und zugleich das erfolgreichste Hip-Hop-Album des Jahres. Insgesamt kommt Kontra K in Deutschland auf 4,2 Milliarden Streams, davon 475 Millionen im Jahr 2025. "Augen träumen Herzen sehen" markiert bereits sein neuntes Nummer-1-Album und unterstreicht seine außergewöhnliche Kontinuität: Kontra K stand bislang 387 Wochen in den Album-Charts und zählt zu den prägendsten deutschen Künstlern seiner Generation. Die Laudatio hielten Nico Santos und Vincent "Beatzarre" Stein von der Band SDP.Oimara erhält Auszeichnung für "Domestic Single of the Year"Die Auszeichnung "Domestic Single of the Year" ging an Oimara für den Song "Wackelkontakt". Der Titel entwickelte sich 2025 zu dem erfolgreichsten deutschsprachigen Song des Jahres, belegte sieben Wochen Platz 1 der Offiziellen Deutschen Charts und wurde mit Gold und Platin ausgezeichnet. Mit aktuell 250 Millionen Streams zählt "Wackelkontakt" zu den meistgehörten deutschen Titeln und steht exemplarisch für die Relevanz von Singles im Streaming-Zeitalter: schnell, direkt und nachhaltig erfolgreich - getragen von hoher Reichweite und starker Wiedererkennbarkeit beim Publikum. Die Laudatio hielt Paul Drux, ehemaliger Handball-Nationalspieler und langjähriger Kapitän der Füchse Berlin.Zartmann ist "Domestic Newcomer of the Year"Als "Domestic Newcomer of the Year" ist Zartmann ausgezeichnet worden. Mit über 600 Millionen Streams in Deutschland - davon 422 Millionen allein 2025 - zählt er zu den erfolgreichsten neuen Acts des Jahres. Zartmann platzierte mehrere Singles und Alben in den Top 10 der Offiziellen Deutschen Charts. Sein Song "Tau mich auf" erreichte Platz 1 und hielt sich 35 Wochen in den Top 10, länger als jeder andere deutschsprachige Titel 2025. Die Auszeichnung "Newcomer of the Year" würdigt einen messbaren Durchbruch mit nachhaltigem Momentum. Die Laudatio hielt Zachi von der Band 01099.Ausblick: Impuls mit offenem Blick nach vornDie Artist Celebration Night versteht sich als erster Impuls des Verbandes und seiner Mitglieder zur Würdigung und für Sichtbarkeit musikalischer Erfolge, und zur Stärkung des Austauschs innerhalb der Branche."Deutschland ist einer der größten Musikmärkte der Welt und Erfolge hierzulande verdienen Sichtbarkeit. Die Artist Celebration Night ist aus einem klaren Bedürfnis unserer Mitglieder entstanden: Leistungen zu würdigen, gemeinsame Erfolge zu zelebrieren und der Musikbranche eine Bühne zu geben. Wenn die Branche es trägt, kann daraus Schritt für Schritt etwas Neues werden", sagt Dr. Florian Drücke, Vorstandsvorsitzender des Bundesverband Musikindustrie.