PRAG, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die BTL Group, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Medizintechnik, gab heute die erfolgreiche Beilegung mehrerer Patentverletzungsverfahren gegen Lexter Microelectronic Engineering Systems S.L. ("Lexter"), den Hersteller des WonderFace-Geräts, bekannt.
Die Einigung folgt auf Patentverletzungsklagen, die BTL in mehreren Gerichtsbarkeiten eingereicht hatte, um seine proprietäre EMFACE-Technologie zu schützen. Als Ergebnis der Einigung hat Lexter zugestimmt, die Herstellung, den weltweiten Vertrieb und die Verwendung von Gesichtsbehandlungstechnologien und zugehörigen Einwegartikeln, die Radiofrequenz und elektrische Muskelstimulation kombinieren, einzustellen.
Als führendes Unternehmen im Bereich medizinischer Innovationen verfügt BTL über ein robustes internationales Patentportfolio, das grundlegende Aspekte energiebasierter Technologien schützt.
"Die globale und endgültige Wirkung dieser Einigung zeugt von unserem Engagement für die Verteidigung des geistigen Eigentums von BTL und den Schutz der Investitionen unserer Kunden", sagte Tomas Schwarz, CEO der BTL Group.
Weitere Informationen über EMFACE finden Sie unter www.emface.com.
