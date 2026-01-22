Wiesbaden (ots) -Viele Wintersportler machen sich jetzt auf den Weg in den Urlaub. Die sperrigen Ski kommen dabei oft auf das Autodach. Doch das lockt Diebe an - und die gestohlene Ausrüstung ist meist nicht versichert. Das gilt auch, wenn sie in abgeschlossenen Dachboxen verstaut ist, warnt das Infocenter der R+V Versicherung.Diebe halten vor allem auf Parkplätzen und an Autobahnraststätten nach schneller Beute Ausschau. Mit teurer Skiausrüstung auf Dachgepäckträgern oder in Dachboxen haben sie dabei oft leichtes Spiel. "Skifahrer sollten das Auto während der Pause besser nicht oder nur kurz aus den Augen lassen", sagt Michael Urban, Experte für Sachschäden bei der R+V Versicherung. "Solche Diebstähle sind nicht nur ärgerlich. Sie kommen den Geschädigten auch teuer zu stehen. Denn die Skiausrüstung auf dem Autodach ist meist nicht versichert."In Garage versichertDer Grund: Ski, Stöcke und Gepäck sind nicht fest mit dem Auto verbunden. Deshalb deckt die Kfz-Kaskoversicherung den Diebstahl nicht ab. "Die Hausratversicherung springt zwar grundsätzlich für Diebstähle aus dem Auto ein. Das gilt aber nur, wenn das gestohlene Equipment 'unsichtbar' im Auto verstaut war, also im Kofferraum", erklärt R+V-Experte Urban. Wer das Auto samt Dachbox in einer geschlossenen Garage parkt, kann ebenfalls auf Erstattung hoffen.Weitere Tipps des R+V-Infocenters:- Lassen sich Dachgepäckträger nicht abschließen, ist noch größere Vorsicht geboten. Hier haben es die Diebe besonders leicht.- Reisende sollten Skier in Dachboxen unbedingt mit Spanngurten fixieren. So verhindern sie, dass die Skier bei einem Unfall die Kunststoffwand durchstoßen und zum gefährlichen Geschoss werden. Gleichzeitig bietet das zusätzlichen Diebstahlschutz, weil die Kriminellen länger brauchen, um die Ski zu lösen.- In manchen Fällen lohnt sich eine Reisegepäckversicherung. Dann ist die Skiausrüstung versichert, wenn sie bei einem Unfall zerstört wird.Pressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131ruv-infocenter@arts-others.dehttp://infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63400/6201710