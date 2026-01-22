Freiburg (ots) -Der Freiburger Wissens- und Lösungsanbieter Haufe setzt einen Fokus in der bundesweiten KI-Debatte, der einen Nerv in den Unternehmen trifft. Unter dem Thema "Besser Arbeiten mit KI" stehen nicht abstrakte Zukunftsszenarien, sondern der effektive Umgang mit KI im Mittelpunkt. Mit über 9000 Anmeldungen wird die Veranstaltung am 29. Januar von 9 bis 13 Uhr zur größten KI-Konferenz im deutschsprachigen Raum.Einblick in den KI-Einsatz in Unternehmen geben Roland Hehn (CHRO Schwarz Corporate Solutions) und Elisa Lutz (Steuerberaterin), der Top-Anwalt Prof. Dr. Björn Gaul erörtert die rechtlichen Fragen und Verena Fink präsentiert aktuelle Weiterbildungskonzepte für Unternehmen. Die Konferenz blickt auch über den Tellerrand der konkreten Anwendungen: Sina Dörr, eine der Vordenkerinnen von Legal Tech, geht der Frage nach, wo die Justiz derzeit bei der Digitalisierung steht. Und Prof. Dr. Markus Gabriel, einer der renommiertesten Philosophen unserer Zeit, skizziert einen europäischen Weg für die Gestaltung von KI.Potenziale von KI intelligent und verantwortungsvoll nutzen"Wir sind überzeugt, dass wir im Wettbewerb um technologische Innovation nicht durch das Kopieren globaler Giganten, sondern durch Spezialisierung, Qualität und Vertrauen klare Vorteile bieten können", so Haufe-Geschäftsführerin Iris Bode. "Wir wollen eine Arbeitswelt gestalten, in der KI kein abstrakter Hype, sondern ein konkreter, vertrauenswürdiger Partner ist, der Unternehmen erfolgreicher, innovativer und resilienter macht. Wie das praktisch aussehen kann, zeigen wir auf unserer Konferenz."Über 80 Prozent der Anmeldungen kommen aus dem deutschen Mittelstand. Als deren jahrzehntelanger Partner kennt Haufe ihre Herausforderungen wie kein anderer - sei es die Digitalisierung oder die Transformation von Geschäftsmodellen. Damit so viele Interessierte wie möglich von den unterschiedlichen Beiträgen profitieren, lädt Haufe zur Konferenz ein: Die Teilnahme ist kostenfrei.Interessierte können sich anmelden unter: https://www.haufe.de/events/ki-online-konferenzPressekontakt:Haufe-Lexware GmbH & Co. KGSenior Communications ManagerinLara BurgerMunzinger Str. 9, 79111 FreiburgTel: 0761 898-3695E-Mail: pressehaufe@haufe-lexware.comOriginal-Content von: Haufe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107515/6201703