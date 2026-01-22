Linz (www.anleihencheck.de) - Der EUR/CZK befindet sich immer noch auf einem 2,5-Jahrestief mit Kursen von ca. 24,330, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Für CZK-Verkäufer bleibe die Situation extrem attraktiv, weil dieses Kursniveau in den letzten 20 Jahren nur in vier kurzen Perioden erreicht worden sei. Jedoch könnten wir nun erstmals seit Oktober 2024 in eine Phase kommen, wo die Krone (CZK) wieder schwächer werden könnte. In Tschechien sei im Dezember und im Januar die jährliche Inflation erstmals auf 2,1% gefallen. Die monatliche Inflation sei auch geringer ausgefallen wie ursprünglich prognostiziert worden sei. Zudem sei es sehr positiv, dass der industrielle Einkaufsmanagerindex und die Einzelhandelsumsätze zuletzt beide stark über den Erwartungen performt hätten. Im Endeffekt könnte die sich entspannende Lage in Tschechien erstmals wieder zur Durchsetzung von Zinssenkungsfantasien führen. Der Leitzins liege im Moment bei 3,5% und sei somit 1,5% über dem Niveau der Eurozone. Der Spielraum und die wirtschaftliche Lage könnten zwei, drei Zinssenkungen in diesem Jahr ermöglichen. Bisher halte sich die tschechische Notenbank noch bedeckt. Das könnte sich mit der Zinssitzung am 6. Februar ändern. (22.01.2026/alc/a/a) ...

