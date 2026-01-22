Im Landkreis Lüneburg sind seit Kurzem die ersten zehn Elektrobusse der neuen Verkehrsgesellschaft MOIN im Linienbetrieb im Einsatz. Dabei handelt es sich um jeweils fünf Solo- und fünf Gelenkbusse von Daimler Buses. Die weiteren zehn E-Busse aus der Bestellung sollen im Laufe des Jahres 2026 eintreffen. Das Verkehrsunternehmen MOIN wurde ursprünglich gegründet, um Fördermittel für den Bau einer neuen Fähre im Landkreis Lüneburg einzuwerben. Vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
