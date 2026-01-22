Bad Wimpfen (ots) -In einer aktuellen Kundenbefragung der Strategieberatung EY-Parthenon belegt Lidl im "Retail Performance Ranking 2026" den besten Platz unter allen Discountern.Im Vergleich zur Erhebung im Jahr 2022 hat der Lebensmitteleinzelhändler seine Bewertung um beeindruckende 3,6 Punkte (Gesamt: 61,7 Punkte von 100) gesteigert. Kein anderer führender Lebensmitteleinzelhändler, ob Discounter oder Vollsortimenter, konnte einen so starken Anstieg verzeichnen*."Wir sind der beliebteste Discounter Deutschlands", freut sich Julius von Schnurbein, Leiter Customer Relations bei der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG. "Das Ergebnis des "Retail Performance Rankings" beweist, dass "Lidl lohnt sich" viel mehr ist als nur ein Claim - es ist ein Versprechen. Für uns ist das eine Bestätigung, dass wir mit unserem Fokus auf Frische und Qualität zu attraktiven Preisen genau das bieten, was die Kunden erwarten."Die Studie basiert auf einer repräsentativen Befragung von rund 7.400 Verbrauchern, die Händler im Hinblick auf Preis-Leistung, Service, Vertrauen und Einkaufserlebnis bewertet haben.Für Lidl stehen die Kundenbedürfnisse absolut im Mittelpunkt. Mehrere Verbraucherstudien zeigen, dass der Lebensmitteleinzelhändler hier vieles richtig macht. Besonders beeindruckend ist die Bilanz im Frische-Bereich: Zum neunten Mal in Folge wählten die Verbraucher Lidl beim renommierten Fruchthandel Magazin Retail Award 2025 zum besten Anbieter von Obst und Gemüse im Discount-Segment. Dabei sicherte sich der Frische-Discounter in acht von zehn Bewertungskriterien den Spitzenplatz.Auch die Gesamtleistung überzeugt: In einer Online-Befragung von Globis Consulting (über 137.000 Bewertungen) behauptet sich Lidl als "Bester Händler des Jahres 2025/26". Das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis untermauert zudem die Studie "Deutschlands Preisfavoriten 2025" von ServiceValue und der WirtschaftsWoche: Hier erhielt Lidl nicht nur die "HÖCHSTE Empfehlung", sondern ging als branchenübergreifender Gesamtsieger hervor.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).* https://ots.de/zYD7rZPressekontakt:Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6201715