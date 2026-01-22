© Foto: OpenAIAb 2028: Der CO2-Preis treibt Heizkosten nach oben. Wer wird am stärksten belastet und wie können Haushalte entlastet werden?Heizen wird ab 2028 in vielen EU-Staaten teurer, da ein EU-weit einheitlicher CO2-Preis für Gebäude und Verkehr eingeführt wird. Durch die Bepreisung von Treibhausgasen soll Wirtschaft und Verbrauchern ein Anreiz gegeben werden, immer weniger klimaschädliche fossile Brennstoffe zu verwenden. Laut Berechnungen der Bertelsmann Stiftung dürften die zusätzlichen Belastungen in Deutschland und anderen Ländern, wo es bereits jetzt einen CO2-Preis im Gebäudebereich gibt, begrenzt sein. Die Forscher nehmen an, dass der in Auktionen ermittelte Preis 2028 bei 60 Euro je Tonne …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE