Zehn Patentinhaber schließen Lizenzvereinbarung für Wi-Fi 6- und Wi-Fi 7-Standards ab

Sisvel hat einen bahnbrechenden Wi-Fi-Multimode-Patentpool eingeführt, der Zugang zu wesentlichen Standardpatenten von zehn führenden Anbietern von Wi-Fi-6- und Wi-Fi-7-Technologie bietet.

Als Nachfolger des äußerst erfolgreichen Wi-Fi 6-Patentpools von Sisvel, für den innerhalb von drei Jahren Vereinbarungen mit fast 40 Unternehmen geschlossen wurden, darunter Acer, Netgear, Cisco und HP, bietet das neue Programm einen effizienten Weg, um in den kommenden Jahren Zugang zu wichtigen Wi-Fi-Rechten zu erhalten.

Die 10 Gründungsmitglieder des Wi-Fi Multimode-Programms sind Huawei, KPN, Mitsubishi Electric, Orange, Panasonic, Philips, Aegis 11 SA (eine Tochtergesellschaft von Sisvel), SK Telecom, Wilus und ZTE.

Außerdem hat die Sony Group Corporation eine Lizenz im Rahmen des Wi-Fi-Multimode-Programms erworben. Diese frühzeitig abgeschlossene Vereinbarung mit einem fortschrittlichen und weltweit renommierten Wi-Fi-Marktführer und -Implementierer unterstreicht das überzeugende Wertversprechen des Pools und die von Sisvel unternommenen Anstrengungen, bei der Poolbildung alle Marktteilnehmer einzubeziehen.

Giorgia Varvelli wurde zum Wi-Fi Multimode Programme Manager ernannt. Zuvor war sie in derselben Funktion für den Wi-Fi 6-Patentpool tätig und trug maßgeblich zu dessen Erfolg bei.

"Die heutige Ankündigung ist ein Meilenstein im Bereich der Wi-Fi-Lizenzierung", so Mattia Fogliacco, President und CEO von Sisvel. "Wir haben es einfach und unkompliziert gemacht und den Zugang zu wesentlichen Rechten für mehrere Wi-Fi-Generationen in einer einzigen Transaktion ermöglicht. Dies ist das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit des Sisvel-Teams und all unserer Partner. Wir freuen uns darauf, dem Vertrauen, das der Markt in uns setzt, dieses äußerst wichtige Lizenzprogramm zu verwalten, Rechnung zu tragen."

"Wir freuen uns sehr, mit unseren bisherigen Wi-Fi 6-Lizenzgebern und den neuen, erst kürzlich an Bord gekommenen Patentinhabern zusammenzuarbeiten", fügte Varvelli hinzu. "Mit diesem Programm senden wir erneut ein starkes Signal in den Markt: Wi-Fi-Innovationen schaffen Mehrwert und es gibt einen transparenten, effizienten Weg, um wesentliche Rechte zu lizenzieren. Dies wird mehr Forschung und Entwicklung, mehr Erfindungen und fortschrittlichere Technologien fördern. Gemeinsam mit dem führenden Wi-Fi-Implementierer Sony bauen wir ein Wi-Fi-Lizenzierungsumfeld auf, das Innovationen vorantreibt."

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.wifipatentpool.com.

