Bad Berka (ots) -Die Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin der Zentralklinik Bad Berka wurde als Fortbildungsstandort "Junge Kardiologie" der Young DGK ausgezeichnet. Damit ist die Klinik der einzige Standort in Thüringen, der dieses Gütesiegel in diesem Jahr trägt."Wir freuen uns sehr, im Jahr 2026 diese Auszeichnung tragen zu dürfen und damit Teil des deutschlandweiten Fortbildungsnetzwerks der Young DGK zu sein. Dies gibt uns die Möglichkeit, niederschwellig in den Austausch mit anderen jungen Kardiologinnen oder Kardiologen aus ganz Deutschland zu treten, uns inspirieren zu lassen und dadurch neue Impulse in unsere Klinik zu integrieren. Als leistungsstarkes interdisziplinäres Herzzentrum bietet unsere Klinik ein hervorragendes Umfeld für eine strukturierte kardiologische Weiterbildung. Gleichzeitig haben wir als junges, motiviertes Team den Ansporn, die Qualität unserer Fort- und Weiterbildung kontinuierlich zu reevaluieren und zu optimieren um kardiologische Spitzenmedizin vom morgen zu sichern", erklärt Dr. med. Lisa-Marie Jacoby, Assistenzärztin der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am Herzzentrum.Die Sektion Young DGK richtet sich an junge Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Hauptziele sind der wissenschaftliche und klinische Austausch sowie die nationale und internationale Netzwerkbildung junger Kardiologinnen und Kardiologen. Die Initiative "Fortbildungsstandort Junge Kardiologie" soll Kliniken, die sich besonders der Fortbildung ihrer jungen Ärzte und Ärztinnen verschrieben haben, auszeichnen. Deutschlandweit gibt es in diesem Jahr 29 ausgezeichnete Fortbildungsstandorte, die sich über das gesamte Bundesgebiet verteilen.Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.dePressekontakt:Zentralklinik Bad BerkaAnke Geyer | Medien und KommunikationT. +49 361 78928019 | presse@zentralklinik.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6201747