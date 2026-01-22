Mainz (ots) -
Woche 09/26
Dienstag, 24.02.
Bitte Programmänderung beachten:
6.05 Terra X
Kaffee - Geheimnisse eines Wundertranks
Film von Gerhard Rekel
(vom 4.8.2021)
Deutschland 2021
(Die Sendung "Abenteuer Winter - Tiere im Schnee" entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.05 Uhr wie vorgesehen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6201773
Woche 09/26
Dienstag, 24.02.
Bitte Programmänderung beachten:
6.05 Terra X
Kaffee - Geheimnisse eines Wundertranks
Film von Gerhard Rekel
(vom 4.8.2021)
Deutschland 2021
(Die Sendung "Abenteuer Winter - Tiere im Schnee" entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.05 Uhr wie vorgesehen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6201773
© 2026 news aktuell