Ubisoft startet eine umfassende Neuausrichtung, streicht sechs Spiele und korrigiert seinen Ausblick massiv. Die Börse reagiert mit heftigen Verlusten.Die Aktien von Ubisoft fielen am Donnerstag in Paris um über dreißig Prozent, nachdem der Spielepublisher eine umfassende Umstrukturierung angekündigt hatte. Das Unternehmen bestätigte zugleich die Streichung von sechs Projekten, darunter ein "Prince of Persia"-Remake und drei bisher unveröffentlichte Titel. Der Kursverlust ließ den Ubisoft-Wert an der Pariser Börse im SBF-120-Index an der Spitze der Verluste erscheinen. Auch auf Tradegate machte die Aktie Verluste und notierte ein Minus von 22,33 Prozent (Stand 10:32 Uhr). Neue Struktur:
