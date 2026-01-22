Die Kosten für Pflege in einer Einrichtung haben sich abermals erhöht: Laut einer Auswertung des Verbands der Ersatzkassen beträgt der Anteil, den Pflegebedürftige im ersten Jahr aus eigener Tasche bezahlen müssen, monatlich 3.245 Euro. Das bedeutet eine Steigerung von 9% im Vergleich zum Vorjahr. Stationäre Pflege wird immer teurer. So liegt der monatliche Anteil, den Pflegebedürftige im ersten Aufenthaltsjahr in einer Einrichtung selbst aufbringen müssen, inzwischen bei 3.245 Euro im Bundesdurchschnitt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
