Skiurlaub, Unfall, Versicherung: Nach einem Kreuzbandriss stritt eine Familie aus Schwaben über die volle Kostenerstattung für ihren Urlaub. Ein Urteil stellte klar, wann ein Reiseabbruch laut abgeschlossener Reiseversicherung beginnt. Die - verhinderten - Urlauber bekamen Recht. Eine Familie aus Schwaben buchte für den Zeitraum vom 10.02. bis 17.02.2024 einen siebentägigen Skiurlaub in Österreich. Die Unterkunftskosten beliefen sich auf 150 Euro pro Nacht für jeden der beiden Erwachsenen sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact