Daun (ots) -noinoi ist die innovative und interaktive Audio-Spielkonsole für Kinder ab vier Jahren. Sie verbindet die emotionale Kraft von Hörgeschichten mit der Logik von Spielen und erschafft daraus eine neue Form des interaktiven Storytellings. Kinder hören nicht nur zu, sondern werden selbst Teil des Abenteuers. Sie verwenden Aktionstasten, bewegen eine Figur auf einer Weltenkarte, setzen einen interaktiven Würfel gezielt ein und beeinflussen so, wie sich die Geschichte weiterentwickelt.Im Gegensatz zu klassischen Hörspielen oder Audio-Abspielsystemen arbeitet noinoi nicht mit festen, immer gleichen Inhalten. Stattdessen entsteht bei jedem Start ein komplett neues Abenteuer.Die noinoi Story FactoryIm Herzen von noinoi arbeitet die noinoi Story Factory. Sie ist das Kreativlabor, in dem alle Welten, Figuren, Rätsel und Story-Bausteine entstehen. Entwickelt werden diese Bausteine von Autorinnen und Autoren unter Einhaltung aktueller pädagogischer Standards. Sie definieren die Figuren, die Themen, sowie den dramaturgischen Rahmen.Künstliche Intelligenz spielt dabei eine besondere, aber klar begrenzte Rolle. noinoi setzt bei Künstlicher Intelligenz auf einen bewusst kontrollierten, sicheren und transparenten Ansatz. Kinder haben keinen direkten Kontakt zur KI. Die Konsole besitzt kein Mikrofon, hört nicht mit und führt keine Dialoge. Während des Spielens entstehen keine neuen, unvorhersehbaren Inhalte. Die Rolle der KI liegt ausschließlich in der noinoi Story Factory, also in der Entwicklung und Aufbereitung der Inhalte im Hintergrund, lange bevor sie auf das Gerät der Kinder gelangen. Eltern können über die kostenfreie noinoi Eltern-App die Ersteinrichtung vornehmen und haben dort zudem die Möglichkeit, die vom Kind gespielten Geschichten vollständig nachzulesen. Für Kinder bleibt die Technik vollständig im Hintergrund. So entsteht ein System, das kreative Vielfalt ermöglicht, ohne Kontrolle, Qualität oder Sicherheit aus der Hand zu geben.Design & Hardware: Eine echte Konsole ohne Bildschirmnoinoi ist bewusst als echte Spielkonsole für Kinder gestaltet, allerdings ohne Bildschirm. Statt eines Displays steht eine illustrierte, beleuchtete Weltenkarte im Mittelpunkt, auf der die Heldenfigur bewegt wird. Große, klar gestaltete Aktionstasten und der haptische Würfel sorgen für eine intuitive, kindgerechte Bedienung. Die Konsole ist robust, langlebig und für den täglichen Einsatz im Kinderzimmer konzipiert. Der Fokus liegt nicht auf visueller Reizüberflutung, sondern auf Zuhören, Vorstellen und aktivem Mitspielen.Im Inneren arbeitet ein leistungsfähiger Akku, der mehrere Stunden Spielzeit ermöglicht. Zusätzlich verfügt noinoi über einen klassischen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss für ungestörtes Spielen.Das Unternehmen hinter noinoinoinoi ist ein internes Startup des Dauner Unterhaltungselektronikherstellers TechniSat. Drei Väter aus den Bereichen IT, Produktentwicklung und Marketing sind die Köpfe hinter dieser Produktinnovation. Sie brachten ihre berufliche Expertise und ihren Familienalltag zusammen, um ein Produkt zu schaffen, das mehr ist als ein weiteres Abspielgerät. TechniSat zeigt mit noinoi, wie ein mittelständisches Technologieunternehmen neue Wege gehen kann: mit Mut, mit Investitionsbereitschaft und mit dem klaren Willen, eine Produktvision Wirklichkeit werden zu lassen.noinoi wird vom 27.-31. Januar 2026 auf der Spielwarenmesse in Nürnberg am Stand von TechniSat, Halle 4A/B-19, dem Fachpublikum präsentiert. Der Marktstart ist für Ende 2026 geplant.Mehr Infos und Bildmaterial unter noinoi.ai/presskit.Pressekontakt:Carsten LenerzTel. 06592 712 2825E-Mail: c.lenerz@technisat.deOriginal-Content von: TechniSat Digital GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59369/6201794