Elektrobusse des spanischen Herstellers Irizar werden demnächst auch in den Niederlanden zum Einsatz kommen. Betreiber Arriva Personenvervoer Netherland hat bei Irizar 39 E-Busse des Typs ie tram bestellt - 18 Exemplare mit einer Länge von 12 Metern und 21 mit einer Länge von 18 Metern. Die E-Busse von Irizar werden in der Region Oost-Brabant zum Einsatz kommen - konkret in und um die Städte Tilburg und 's-Hertogenbosch. Dort werden sie vor allem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net