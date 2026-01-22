Secunet: Perspektive für 2026?
|204,50
|205,50
|13:44
|205,00
|206,00
|13:44
|12:51
|Secunet: Perspektive für 2026?
|Secunet: Perspektive für 2026
|12:21
|Schröders Nebenwerte-Watchlist: Aixtron, Friedrich Vorwerk, 2G Energy, Secunet - das bringt 2026!
|In Schröders Nebenwerte-Watchlist blicken wir auf die ersten Wochen im Börsenjahr 2026 - geprägt von Trump-Schlagzeilen, schnellen Richtungswechseln und spürbarer Volatilität. Michael Schröder ordnet...
|11:14
|SECUNET SECURITY NETWORKS AG zündet den Turbo im SDAX!
|10:18
|WARBURG RESEARCH stuft SECUNET SECURITY AG auf 'Buy'
|HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Secunet vor vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 231 Euro belassen. Der Spezialist für IT-Sicherheit...
|Di
|BERENBERG stuft SECUNET SECURITY AG auf 'Buy'
|HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet auf "Buy" mit einem Kursziel von 236 Euro belassen. Trotz der nachlassenden Klimadebatte dürften nachhaltige Lösungen...
|Kurs
|%
|SECUNET SECURITY NETWORKS AG
|203,50
|+7,22 %