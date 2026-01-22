© Foto: Julian Stratenschulte/dpaEin unerwartet starker Cashflow plus Trumps Zoll-Rückzug sorgen für den größten VW-Sprung seit Monaten. Analysten heben Kursziele an - und der Autosektor wechselt zurück auf Risk-On.Die Aktie von Volkswagen haussiert am Donnerstag an die DAX-Spitze, nachdem Europas größter Autohersteller einen weit besser als erwarteten Netto-Cashflow für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt hatte. Der Mittelzufluss im Bereich Automobile - ohne Finanzdienstleistungen - lag bei rund sechs Milliarden Euro und damit eine Milliarde über dem Vorjahreswert. VW selbst hatte zuvor lediglich eine Nullnummer prognostiziert. Die Aktien stiegen am Donnerstag um bis zu 5,8 Prozent auf rund 104,60 Euro und steuerten damit …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE