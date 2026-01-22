EQS-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Personalie

Rentschler Biopharma ernennt Detra Glinatsis zum Head of Business Development U.S. Laupheim (Deutschland), Milford, MA (USA), 22. Januar 2026 - Rentschler Biopharma SE, ein weltweit führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, gab heute bekannt, dass Detra Glinatsis die Position als Head of Business Development U.S. übernimmt. In dieser neu geschaffenen Funktion wird Frau Glinatsis, die bereits früher für Rentschler Biopharma gearbeitet hatte, die Geschäftsentwicklung im US-Markt leiten. Sie berichtet an Dr. Patrick Meyer, Global Head of Business Development, und ist am Standort des Unternehmens in Milford, MA, tätig. Dr. Patrick Meyer, Global Head of Business Development bei Rentschler Biopharma, sagte: "Ich freue mich sehr, dass Detra zu Rentschler Biopharma zurückkehrt, um diese wichtige Position zu übernehmen. Ihre beeindruckende Laufbahn ist ein Beleg für ihre Fachkompetenz, ihre kundenorientierte Denkweise und für ihre Fähigkeit, langfristige, starke Partnerschaften aufzubauen. Die Vereinigten Staaten sind ein zentraler Baustein in unserer Geschäftsstrategie, und durch unseren Standort in Milford, MA, können wir unseren Kunden die Innovationskraft und Entwicklungsstärke von Rentschler Biopharma buchstäblich vor ihrer Haustür anbieten. So wurde in den letzten zwei Jahren bereits ein Post-PPQ[?]-Vertriebsprogramm erfolgreich an den Standort Milford verlagert, drei weitere Programme in Richtung PPQ vorangetrieben und im Jahr 2025 die Produktion für sechs neue Produkte gestartet. Diese Entwicklung zeigt die starke Dynamik des Standorts, die Detra künftig weiter ausbauen und nutzen wird. Im Rahmen der nächsten Phase unserer Unternehmensstrategie ist der Ausbau des US-Geschäfts für Rentschler Biopharma von hoher Bedeutung. Mit ihrem Engagement für Exzellenz und ihrer konsequenten Kundenorientierung ist Detra genau die richtige Wahl, um unser Business Development in den USA zu leiten." Detra Glinatsis bringt über zwanzig Jahre Erfahrung im Vertrieb und im Business Development in der Pharma-, Biotech- und Auftragsfertigungsbranche mit. Sie kehrt von Northway Biotech, wo sie als Vice President Business Development tätig war, zu Rentschler Biopharma zurück. Zuvor hatte sie Positionen mit zunehmender Verantwortung inne bei AGC Biologics, Sartorius, Gallus BioPharmaceuticals und Avecia Biologics sowie bei Rentschler Biopharma. Dort war sie zu Beginn ihrer Karriere als Senior Director, Business Development, tätig. Frau Glinatsis hat einen Bachelor of Science in Biologie von der Universität Akron, Ohio. Detra Glinatsis, Head of Business Development U.S., erklärte: "Ich freue mich darauf, zu Rentschler Biopharma zurückzukehren und gemeinsam mit dem Team das Geschäft in den USA weiter auszubauen. Die erfolgreiche Erweiterung des Standorts Milford ist ein optimaler Ausgangspunkt, um die Marke Rentschler Biopharma in den USA jetzt noch bekannter zu machen. Das Unternehmen genießt seit langem einen hervorragenden Ruf für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem so talentierten Team, das bereits eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen kann." Über Rentschler Biopharma SE Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika einschließlich neuartiger Therapien sowie damit verbundene Beratungsleistungen, Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanage-mentsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit rund 1.400 Mitarbei-terinnen und Mitarbeitern am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland und dem Standort in Milford, MA, USA. Im Jahr 2024 schloss sich das Unternehmen dem Global Compact der Vereinten Nationen an und unterstreicht damit sein Engagement für Nachhaltigkeit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com . Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn . Kontakt:

Rentschler Biopharma SE

Dr. Latika Bhonsle-Deeng

Global Head of Communications

Telefon: +49-7392-701-467

communications@rentschler-biopharma.com Medienanfragen:

MC Services AG

Eva Bauer

Telefon: +49-89-210228-0

rentschler@mc-services.eu



Für hochauflösende Bilder wenden Sie sich bitte an communications@rentschlerbiopharma.com . [?] PPQ = Process Performance Qualification



