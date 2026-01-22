Hamburg (ots) -Halbzeit bei der aktuellen Tour CINEMA OF DREAMS von HOLIDAY ON ICE: Mehr als 200.000 Zuschauer:innen haben die neue Produktion bereits live gesehen. Insgesamt sind über 400.000 Tickets verkauft. Noch bis Ende April geht die erfolgreiche Tour weiter - inklusive prominenter Stargäste wie Max Giesinger sowie dem deutschen Eislaufduo Minerva Fabienne Hase & Nikita Volodin.Vorhang auf für CINEMA OF DREAMS! Inspiriert von den größten Kinohits der vergangenen Jahrzehnte fasziniert die erfolgreichste Eisshow der Welt einmal mehr Zuschauer:innen jeden Alters. 37 internationale Spitzenathlet:innen bieten Eiskunstlauf auf höchstem Niveau, begleitet von opulenten Kulissen, raffinierten Kostümen und modernster Bühnentechnologie und erschaffen dabei Abende wie einen Lieblingsfilm - eine Traumfabrik on Ice. Noch nie zuvor wurde bei einer HOLIDAY ON ICE Produktion so groß gedacht: Flying- und Bungee-Elemente, spektakuläre Aerial Acts und eine Vielzahl aufwendiger Spezialeffekte lassen das Publikum in eine neue Dimension eintauchen.Stargast Max GiesingerStargast der kommenden Shows ist bei ausgewählten Terminen Musiker Max Giesinger. Der sympathische Singer-Songwriter präsentiert seine Hits "Butterfly Effect" und "Wenn sie tanzt", letztgenannten sogar in einer ganz neuen Piano-Version. "HOLIDAY ON ICE ist eine ganz eigene Welt. Man merkt sofort: Hier sind alle mit Herzblut dabei. Die Leidenschaft, mit der jede und jeder das lebt, ist extrem ansteckend. Teil davon zu sein, fühlt sich jeden Abend besonders an", schwärmt Max Giesinger.Sportliches Highlight: Minerva Fabienne Hase und Nikita VolodinNach ihrer Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026 kehren Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin erstmals für das deutsche Publikum zurück aufs Show-Eis. Damit erweitert HOLIDAY ON ICE seine aktuelle Produktion CINEMA OF DREAMS um ein herausragendes sportliches Highlight."HOLIDAY ON ICE vereint sportliche Höchstleistung und große Emotion auf einzigartige Weise. Es bedeutet uns viel, unsere Leidenschaft für den Paarlauf in einem Umfeld zu zeigen, das seit Jahrzehnten Menschen inspiriert und berührt. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Publikum besondere Momente zu schaffen, die lange nachklingen", sagen Minerva Hase & Nikita Volodin.Die TourNoch bis zum 26. April 2026 lädt HOLIDAY ON ICE mit CINEMA OF DREAMS zu einer Hommage an die Magie des Films ein - live auf dem Eis.Bei ausgewählten Shows treten die Stargäste Max Giesinger, Oli.P und seine Frau Pauline Petszokat sowie das deutsche Eislaufduo Minerva Hase & Nikita Volodin auf und sorgen für weitere emotionale Höhepunkte.Max Giesinger ist bei den folgenden Shows live zu erleben:Hamburg Fr, 06.02.2026, 16:00 + 19:30 UhrBerlin Fr, 20.02.2026, 16:00 + 19:30 Uhr Sa, 28.02.2026, 20:00 UhrKöln Fr, 20.03.2026, 19:00 UhrOli.P & Pauline werden bei dieser Show zu sehen sein:Bremen Do, 12.02.2026, 19:30 UhrMinerva Hase & Nikita Volodin treten bei diesen Shows live auf:Berlin So, 08.03.2026, 13:00 UhrHannover Sa, 18.04.2026, 15:00 UhrDüsseldorf Sa, 25.04.2026, 13:00 UhrTicketsTickets ab 38,50 Euro unter https://holidayonice.com/de/ (inkl. der gesetzl. MwSt., System-, Buchungs- und VVK-Gebühr; zzgl. Spielstätten-, ÖPNV-Gebühr und Versandkosten).Tourplan CINEMA OF DREAMS - 2025/2026Stuttgart 21.01.2026 - 25.01.2026Mannheim 30.01.2026 - 01.02.2026Hamburg 06.02.2026 - 08.02.2026Bremen 12.02.2026 - 15.02.2026Berlin 20.02.2026 - 08.03.2026Zwickau 11.03.2026 - 15.03.2026Köln 20.03.2026 - 22.03.2026Göttingen 27.03.2026 - 29.03.2026Magdeburg 02.04.2026 - 05.04.2026Erfurt 10.04.2026 - 12.04.2026Hannover 17.04.2026 - 19.04.2026Düsseldorf 24.04.2026 - 26.04.2026Pressekontakt:Medienagentur HamburgBirgit Hohlmail: Birgit.Hohl@medienagentur-hamburg.commobil: 0179 - 5153432www.medienagentur-hamburg.comOriginal-Content von: Holiday On Ice, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40485/6201860