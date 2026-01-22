Creator können auf Youtube bald Shorts mit einem KI-Alter-Ego kreieren. CEO Neal Mohan stellte die vier Prioritäten für 2026 vor - darunter auch Youtube TV. KI soll zum Tool für den Ausdruck auf Youtube werden, die Creator aber keineswegs ersetzen. Das erklärte CEO Neal Mohan im Rahmen seiner alljährlichen Vorstellung der wichtigsten Ziele und Entwicklungen auf der Videoplattform. Dennoch bietet Youtube künftig an, dass Creator Shorts mit ihrer AI-Likeness ...Den vollständigen Artikel lesen ...
